Daftar Harga BBM Swasta Terbaru Per 1 Juni 2026: Ikut Pertamina, Harga Solar Shell dan BP Turun Drastis

Ilustrasi: Pengendara motor mengantre isi BBM. (Dok JawaPos.com)
JawaPos.com - Sejumlah perusahaan penyedia BBM swasta seperti Shell hingga BP AKR ikut menurunkan harga produk solar mereka mulai Senin, (1/6) hari ini.
Berdasarkan pantauan pada laman resmi Shell dan BP AKR, harga Shell V-Power Diesel di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur kini dibanderol Rp 24.900 per liter. Angka tersebut turun Rp 6.400 per liter dibandingkan harga yang berlaku pada Mei 2026.
Sementara itu, BP AKR juga memangkas harga BP Ultimate Diesel sebesar Rp 4.830 per liter. Produk tersebut kini dijual Rp 25.060 per liter untuk wilayah Jabodetabek. Adapun hingga saat ini belum terdapat informasi terbaru mengenai penyesuaian harga dari Vivo.
Sebelumnya, pada 9 Mei 2026, harga solar non-subsidi dari sejumlah penyedia swasta sempat menembus kisaran Rp 30 ribu per liter. Saat itu, Shell V-Power Diesel dipasarkan seharga Rp 30.080 per liter di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur, sedangkan BP Ultimate Diesel dijual Rp 29.890 per liter.
Di sisi lain, produk diesel Pertamina juga mengalami penurunan harga setelah sebelumnya berada pada level tinggi. Dexlite yang sempat dibanderol Rp 26.000 per liter kini turun menjadi Rp 23.000 per liter. Sementara Pertamina Dex yang sebelumnya dijual Rp 27.900 per liter kini dipasarkan seharga Rp 24.800 per liter.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun, menjelaskan bahwa evaluasi harga dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga energi dunia serta formula penetapan harga yang telah diatur pemerintah.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga untuk menyediakan energi berkualitas dengan harga yang tetap kompetitif bagi masyarakat.
“Penurunan harga Pertamina Dex, Dexlite, serta penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan pemerintah melalui formula harga yang berlaku,” ujar Roberth melalui keterangan tertulis dikutip Senin (1/6).
BP 92= Rp 12.390/liter
BP Ultimate= Rp 12.930/liter
BP Ultimate Diesel= Rp 25.060/liter
Shell V-Power Diesel: Rp24.490/liter
Shell Super: Kosong
Shell V-Power: Kosong
Shell V-Power Nitro+: Kosong
