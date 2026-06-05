Bangun Generasi Siap AI, Komdigi Perluas Kolaborasi Digital di Kawasan ASEAN

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria. (Dok. Komdigi)
JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjalin kemitraan dengan ASEAN Foundation untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia di bidang digital melalui program ASEAN AI Ready.
Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI), sekaligus mempersiapkan tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menekankan bahwa penguasaan teknologi AI akan menjadi elemen penting dalam menentukan daya saing suatu negara di masa mendatang.
Oleh karena itu, menurutnya, negara-negara ASEAN perlu memperkuat sinergi untuk mempercepat peningkatan kapasitas talenta digital dan mendorong penerapan AI yang merata di seluruh kawasan.
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“Negara-negara ASEAN memiliki tantangan yang sama, terutama dalam pengembangan riset AI dan peningkatan kualitas talenta digital,” ujar Wamen Nezar saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara ASEAN Foundation dan Kemkomdigi di Jakarta, Kamis (4/6).
Ia menjelaskan bahwa ASEAN memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai ekosistem digital yang terintegrasi. Dengan kerja sama yang semakin erat, negara-negara anggota dapat saling bertukar wawasan, pengalaman, serta strategi terbaik dalam memanfaatkan teknologi AI untuk mendukung pembangunan.
Menurut Nezar, ASEAN AI Ready difokuskan pada penciptaan talenta yang mampu menjawab kebutuhan era digital. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh kesempatan lebih luas untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi terkini.
“Fokus utama program ini adalah membangun talenta digital yang siap menghadapi transformasi teknologi. Melalui kolaborasi kawasan, kita dapat mempercepat peningkatan kapasitas masyarakat sekaligus memperkuat daya saing ASEAN dalam ekonomi digital global,” tuturnya.
Kemkomdigi sendiri menempatkan pengembangan talenta digital sebagai salah satu agenda strategis nasional. Pemerintah berupaya mendorong masyarakat agar tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi berbasis AI yang memberikan dampak positif bagi berbagai sektor kehidupan.
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