Naik Tipis, Emas Antam pada Minggu 14 Juni Jadi Rp 2.820.000 per 1 Gram

Ilustrasi Emas Antam. (JawaPos.com)
JawaPos.com - Harga emas Antam naik tipis Rp 2.000 pada Minggu (14/6). Berdasarkan laman resmi Pegadaian, harga emas dibanderol di harga Rp 2.820.000 per 1 gram.
Berdasarkan laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.463.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.577.000.
Untuk harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 27.670.000. Lalu emas dengan ukuran 25 gram dibanderol Rp 69.043.000.
Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.414.000. Sementara untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp. 2.696.000.
Begitu juga dengan emas UBS, untuk ukuran 1 gram dibanderol Rp 2.709.000. Kemudian untuk ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.464.000.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
Berikut daftar harga emas Antam, Galeri24, dan UBS
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