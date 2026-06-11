Emas Antam Rontok, Cek Harga Terbaru 3 Jenama di Pegadaian Hari ini

JawaPos.com - Harga emas Antam hari ini Kamis (11/6) tercatat menalami penurunan sebesar Rp 21.000 jika dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan situs Pegadaian, harga jual emas Antam dengan berat 1 gram saat ini dibanderol Rp 2.822.000.

Berdasarkan laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.464.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.581.000.

Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 27.690.000. Lalu emas dengan ukuran 25 gram dibanderol Rp 69.095.000.

Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.411.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp. 2.690.000.

Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.703.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.461.000.

Berikut daftar harga emas Antam, Galeri24, dan UBS :

Antam 0,5 gram Rp 1.464.000

1 gram Rp 2.822.000

2 gram Rp 5.581.000

3 gram Rp 8.345.000

5 gram Rp 13.874.000

10 gram Rp 27.690.000

25 gram Rp 69.095.000

50 gram Rp 138.107.000

100 gram Rp 276.133.000

Galeri24 0,5 gram Rp 1.411.000

1 gram Rp 2.690.000

2 gram Rp 5.316.000

5 gram Rp 13.874.000

10 gram Rp 27.690.000

25 gram Rp 69.095.000

50 gram Rp 138.107.000

100 gram Rp 276.133.000

250 gram Rp 651.863.000

500 Rp 1.303.725.000

1000 gram Rp 2.607.448.000