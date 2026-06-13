Sabtu Pagi Ini Emas Antam Naik Tipis Rp 2.000 Jadi Rp 2.711.000 per Gram

JawaPos.com - Harga emas Antam yang dipantau di laman Logam Mulia dari Jakarta, Sabtu pukul 10.01 WIB mengalami sedikit kenaikan Rp 2.000 ke angka Rp 2.711.000 dari semula Rp 2.709.000 per gram, dengan harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp 2.454.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.405.500