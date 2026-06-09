Dukung Transaksi Bisnis Lebih Fleksibel dan Terintegrasi, Bank Mandiri Hadirkan Pembaruan Kopra Mobile App

JawaPos.com - Bank Mandiri memperkuat layanan Kopra Mobile dengan menghadirkan sejumlah fitur baru yang memudahkan nasabah dalam mengelola transaksi bisnis secara lebih fleksibel dan terintegrasi. Pengembangan ini memungkinkan nasabah mengakses lebih banyak layanan langsung dari aplikasi, mulai dari monitoring rekening, inisiasi transaksi, hingga persetujuan transaksi dalam satu platform.

Pembaruan tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha akan layanan perbankan yang mendukung mobilitas dan kecepatan pengambilan keputusan. Dengan fitur yang semakin lengkap, nasabah dapat mengelola aktivitas keuangan dan operasional bisnis secara lebih praktis kapan saja dan di mana saja.

Adapun pengembangan Kopra Mobile mencakup tiga area utama, yakni kemampuan inisiasi transaksi langsung melalui aplikasi, fitur approval transaksi yang lebih sederhana, serta pemantauan rekening secara real-time. Nasabah kini dapat melakukan inisiasi transaksi Cash Management melalui perangkat seluler, menyetujui beberapa transaksi sekaligus dalam satu proses autentikasi, serta memantau saldo dan mutasi rekening secara langsung melalui aplikasi.

Bank Mandiri juga menghadirkan layanan Kopra Call yang memungkinkan nasabah terhubung langsung dengan layanan bantuan resmi Bank Mandiri tanpa biaya pulsa. Fitur ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan akses informasi pengguna sekaligus mendukung kenyamanan dalam memperoleh bantuan saat dibutuhkan.

Senior Vice President Digital Wholesale Banking Bank Mandiri Yohan Sugiono mengatakan, pengembangan Kopra Mobile merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk menghadirkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan transaksi nasabah bisnis yang terus berkembang.

“Kami terus mengembangkan Kopra Mobile agar nasabah dapat mengakses layanan transaksi bisnis secara lebih mudah dan efisien. Dengan fitur yang semakin lengkap, nasabah dapat mengelola berbagai kebutuhan transaksi dalam satu aplikasi sehingga proses bisnis dapat berjalan lebih lancar," ujar Yohan, dalam keterangan resminya, Selasa (9/6).

Kopra Mobile merupakan bagian dari ekosistem Kopra by Mandiri yang menyediakan layanan transaksi bisnis bagi nasabah korporasi dan komersial Bank Mandiri. Sejak diperkenalkan pada 2022, layanan ini terus mencatat peningkatan utilisasi seiring meningkatnya kebutuhan transaksi dari nasabah bisnis di berbagai segmen usaha.

Tren ini mencerminkan akselerasi yang bertumbuh dalam adopsi layanan perbankan berbasis mobile di segmen wholesale, seiring meningkatnya kebutuhan pelaku usaha pada solusi finansial yang dapat diakses secara mudah, cepat dan nyaman.