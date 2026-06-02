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Dimas Choirul, ARM
Rabu, 3 Juni 2026 | 04.39 WIB

“Satu Langkah Darimu, Sejuta Harapan Untuknya” Bank Mandiri Kembali Gelar Donor Darah, Rangkul 4.850 Pendonor di Seluruh Indonesia

Bank Mandiri kembali menggelar aksi Mandiri Donor Darah sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat. (Bank Mandiri) - Image

Bank Mandiri kembali menggelar aksi Mandiri Donor Darah sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat. (Bank Mandiri)

JawaPos.com - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 yang akan diperingati pada Oktober 2026 mendatang, Bank Mandiri kembali menggelar aksi Mandiri Donor Darah sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Mengusung tema “Satu Langkah Darimu, Sejuta Harapan Untuknya”, kegiatan ini menjadi bagian dari inisiatif sosial perseroan dalam mendukung ketahanan sektor kesehatan nasional.

Kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari rangkaian program sosial HUT ke-28 Bank Mandiri. Melalui berbagai inisiatif sosial yang dilaksanakan secara berkelanjutan, Bank Mandiri berupaya mendorong partisipasi aktif seluruh insan perusahaan, nasabah, dan masyarakat untuk bersama-sama menghadirkan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Dalam kegiatan ini, Bank Mandiri berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menyelenggarakan donor darah serentak pada Selasa (2/6) di 12 Region Bank Mandiri yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia serta turut melibatkan jajaran Top Management Bank Mandiri.

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan periode kedua program donor darah Bank Mandiri setelah sebelumnya digelar pada April 2026. Adapun, pada pelaksanaan kali ini, program tersebut berhasil melibatkan 4.850 pendonor secara nasional.

Tidak hanya melibatkan pegawai Bank Mandiri atau Mandirian, kegiatan ini juga terbuka bagi nasabah dan masyarakat umum di sekitar wilayah operasional perusahaan. Melalui sinergi bersama berbagai pihak, Bank Mandiri berharap aksi kemanusiaan ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan darah sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi sesama.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, perseroan secara konsisten menghadirkan berbagai program sosial yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Menurutnya, kegiatan donor darah menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata perusahaan turut memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial.

“Melalui kegiatan Mandiri Donor Darah yang mengusung tema ‘Satu Langkah Darimu, Sejuta Harapan Untuknya’, kami ingin terus menghadirkan dampak signifikan bagi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara perusahaan, lembaga kesehatan, dan masyarakat dalam mendukung ketahanan sektor kesehatan nasional,” ujar Adhika dalam keterangan resminya, Selasa (2/6).

Dalam pelaksanaannya, setiap calon pendonor terlebih dahulu mengikuti proses registrasi, verifikasi identitas, serta pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis guna memastikan kondisi tubuh yang prima sebelum donor dilakukan. Untuk mendukung kenyamanan peserta, Bank Mandiri juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang di setiap lokasi kegiatan.

Selain menjadi aksi kemanusiaan, kegiatan ini turut memperkuat budaya kepedulian sosial di lingkungan perusahaan dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam membantu sesama. Bank Mandiri optimistis sinergi yang terbangun melalui program ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Editor: Banu Adikara
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