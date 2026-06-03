Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
Kamis, 4 Juni 2026 | 01.36 WIB

Perluas Akses Investasi Masyarakat, Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3 Gelar Mandiri Lelang Festival 2026 di Surabaya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur bersama dengan Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3 menghadirkan Mandiri Lelang Festival (MLF) pada Rabu, 13 Mei 2026 di Ballroom Semeru Menara Mandiri Surabaya. (Istimewa) - Image

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur bersama dengan Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3 menghadirkan Mandiri Lelang Festival (MLF) pada Rabu, 13 Mei 2026 di Ballroom Semeru Menara Mandiri Surabaya. (Istimewa)

JawaPos.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur bersama dengan Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3 menghadirkan Mandiri Lelang Festival (MLF) pada Rabu, 13 Mei 2026 di Ballroom Semeru Menara Mandiri Surabaya. 

Kegiatan ini merupakan wujud peran bank sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung optimalisasi aset sekaligus memperluas akses investasi masyarakat melalui ekosistem Mandiri Group.

MLF 2026 berlangsung sepanjang 1 Mei hingga 30 Juni 2026 dengan tema "Investasi Cerdas, Kesempatan Emas". Gelaran di Surabaya ini dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Jawa Timur, investor, agen properti, hingga broker, mencerminkan sinergi yang terintegrasi lintas institusi dalam memperkuat ekosistem penggerak ekonomi negeri.

Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur Arik Hariyono menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3. Kegiatan ini memiliki makna yang sangat istimewa, karena bertepatan dengan peringatan 118 Tahun Lelang Indonesia yang menunjukan komitmen dalam membangun sistem lelang yang semakin modern, terbuka dan terpercaya, sebagaimana tema peringatan tahun ini. 

Pada kesempatan tersebut Kanwil DJKN Jawa Timur juga menghadirkan pameran “19 Gada Meteroit” yang disusun sebagai bagian dari rangkaian peringatan 118 Tahun Lelang di Indonesia.

Regional CEO Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3, M. Ashidiq Iswara menyampaikan, MLF 2026 merupakan bagian dari langkah sinergi yang terintegrasi dalam ekosistem layanan Bank Mandiri untuk menghadirkan solusi investasi yang relevan bagi masyarakat.

"Melalui Mandiri Lelang Festival 2026, kami ingin membuka peluang investasi yang lebih luas bagi masyarakat dengan menghadirkan aset berkualitas, akses yang mudah, nyaman dan terpercaya khususnya untuk wilayah Jawa Timur,".

Informasi lengkap mengenai lokasi dan harga aset tersedia di laman resmi https://lelang.bankmandiri.co.id. 

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
Penyaluran KUR Bank Mandiri Tembus Rp 14,54 Triliun, Sektor Pertanian Jadi Kontributor Terbesar - Image
Ekonomi

Penyaluran KUR Bank Mandiri Tembus Rp 14,54 Triliun, Sektor Pertanian Jadi Kontributor Terbesar

Senin, 25 Mei 2026 | 17.23 WIB

Momentum Kebangkitan Nasional di Bulan Mei, Bank Mandiri Perkuat Kepedulian Sosial lewat Penyaluran 28.000 Paket Sembako - Image
Ekonomi

Momentum Kebangkitan Nasional di Bulan Mei, Bank Mandiri Perkuat Kepedulian Sosial lewat Penyaluran 28.000 Paket Sembako

Jumat, 15 Mei 2026 | 17.18 WIB

Dari Tabungan Pertama, Bank Mandiri Bangun Masa Depan Bangsa - Image
Ekonomi

Dari Tabungan Pertama, Bank Mandiri Bangun Masa Depan Bangsa

Selasa, 12 Mei 2026 | 04.04 WIB

Terpopuler

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026 - Image
1

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

2

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

3

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

4

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

5

Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya

6

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik

10

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore