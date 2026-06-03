Perluas Akses Investasi Masyarakat, Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3 Gelar Mandiri Lelang Festival 2026 di Surabaya

JawaPos.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur bersama dengan Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3 menghadirkan Mandiri Lelang Festival (MLF) pada Rabu, 13 Mei 2026 di Ballroom Semeru Menara Mandiri Surabaya.

Kegiatan ini merupakan wujud peran bank sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung optimalisasi aset sekaligus memperluas akses investasi masyarakat melalui ekosistem Mandiri Group.

MLF 2026 berlangsung sepanjang 1 Mei hingga 30 Juni 2026 dengan tema "Investasi Cerdas, Kesempatan Emas". Gelaran di Surabaya ini dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Jawa Timur, investor, agen properti, hingga broker, mencerminkan sinergi yang terintegrasi lintas institusi dalam memperkuat ekosistem penggerak ekonomi negeri.

Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur Arik Hariyono menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3. Kegiatan ini memiliki makna yang sangat istimewa, karena bertepatan dengan peringatan 118 Tahun Lelang Indonesia yang menunjukan komitmen dalam membangun sistem lelang yang semakin modern, terbuka dan terpercaya, sebagaimana tema peringatan tahun ini.

Pada kesempatan tersebut Kanwil DJKN Jawa Timur juga menghadirkan pameran “19 Gada Meteroit” yang disusun sebagai bagian dari rangkaian peringatan 118 Tahun Lelang di Indonesia.

Regional CEO Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3, M. Ashidiq Iswara menyampaikan, MLF 2026 merupakan bagian dari langkah sinergi yang terintegrasi dalam ekosistem layanan Bank Mandiri untuk menghadirkan solusi investasi yang relevan bagi masyarakat.

"Melalui Mandiri Lelang Festival 2026, kami ingin membuka peluang investasi yang lebih luas bagi masyarakat dengan menghadirkan aset berkualitas, akses yang mudah, nyaman dan terpercaya khususnya untuk wilayah Jawa Timur,".