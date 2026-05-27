Jangan Tergiur Pinjaman Cepat, Ini Cara Menghindari Biaya Tersembunyi saat Ajukan Dana Darurat via Pinjol

JawaPos.com - Kebutuhan dana darurat sering kali datang tanpa peringatan. Mulai dari biaya kesehatan, kebutuhan keluarga, hingga kebutuhan usaha kecil, banyak masyarakat kini mulai melirik layanan pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) karena prosesnya cepat dan praktis.

Namun di balik kemudahan tersebut, ada satu hal yang kerap luput diperhatikan: rincian biaya pinjaman secara menyeluruh. Tak sedikit pengguna hanya fokus pada besaran bunga, tanpa benar-benar memahami biaya tambahan lain yang dapat membuat total tagihan membengkak.

Kondisi ini menjadi salah satu penyebab masyarakat merasa terjebak saat cicilan berjalan. Karena itu, penting bagi calon peminjam untuk memahami sejak awal seluruh komponen biaya, tenor, hingga skema pembayaran sebelum mengajukan pinjaman daring.

Kenapa Transparansi Biaya Pinjaman Penting? Dalam layanan pinjaman daring, total kewajiban pembayaran tidak hanya berasal dari bunga. Ada sejumlah komponen lain yang perlu dicermati seperti biaya administrasi, biaya layanan, hingga potensi denda keterlambatan.

Jika informasi tersebut tidak dijelaskan secara rinci sejak awal, pengguna berisiko menghadapi tagihan yang lebih besar dari perkiraan. Direktur Utama PT Lentera Dana Nusantara Jonathan Christianto mengatakan, transparansi biaya kini menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan masyarakat dalam memilih layanan pindar.

”Dengan jelas tanpa jebakan, SPinjam ingin mendorong pengguna untuk semakin memahami informasi pinjaman dengan lebih jelas, mulai dari komponen biaya, tenor, hingga rincian pembayaran. Harapannya, pengguna dapat memastikan bahwa mereka membuat keputusan finansial yang bijaksana, serta memanfaatkan layanan pindar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya,” ujar Jonathan.

Tips Aman Menggunakan Pinjaman Daring agar Tidak Memberatkan Sebelum mengajukan pinjaman online, ada beberapa hal penting yang sebaiknya diperhatikan agar kondisi keuangan tetap aman.

1. Hitung Total Cicilan, Bukan Hanya Bunganya

Banyak orang tergoda bunga rendah, tetapi lupa menghitung total pembayaran hingga akhir tenor. Pastikan seluruh biaya dijelaskan secara transparan sejak awal.