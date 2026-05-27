Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Kamis, 28 Mei 2026 | 04.16 WIB

Jangan Tergiur Pinjaman Cepat, Ini Cara Menghindari Biaya Tersembunyi saat Ajukan Dana Darurat via Pinjol

Ilustrasi pinjaman online. (Dok. JawaPos.com) - Image

Ilustrasi pinjaman online. (Dok. JawaPos.com)

  

JawaPos.com - Kebutuhan dana darurat sering kali datang tanpa peringatan. Mulai dari biaya kesehatan, kebutuhan keluarga, hingga kebutuhan usaha kecil, banyak masyarakat kini mulai melirik layanan pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) karena prosesnya cepat dan praktis.

Namun di balik kemudahan tersebut, ada satu hal yang kerap luput diperhatikan: rincian biaya pinjaman secara menyeluruh. Tak sedikit pengguna hanya fokus pada besaran bunga, tanpa benar-benar memahami biaya tambahan lain yang dapat membuat total tagihan membengkak.

Kondisi ini menjadi salah satu penyebab masyarakat merasa terjebak saat cicilan berjalan. Karena itu, penting bagi calon peminjam untuk memahami sejak awal seluruh komponen biaya, tenor, hingga skema pembayaran sebelum mengajukan pinjaman daring.

Kenapa Transparansi Biaya Pinjaman Penting?

Dalam layanan pinjaman daring, total kewajiban pembayaran tidak hanya berasal dari bunga. Ada sejumlah komponen lain yang perlu dicermati seperti biaya administrasi, biaya layanan, hingga potensi denda keterlambatan.

Jika informasi tersebut tidak dijelaskan secara rinci sejak awal, pengguna berisiko menghadapi tagihan yang lebih besar dari perkiraan. Direktur Utama PT Lentera Dana Nusantara Jonathan Christianto mengatakan, transparansi biaya kini menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan masyarakat dalam memilih layanan pindar.

”Dengan jelas tanpa jebakan, SPinjam ingin mendorong pengguna untuk semakin memahami informasi pinjaman dengan lebih jelas, mulai dari komponen biaya, tenor, hingga rincian pembayaran. Harapannya, pengguna dapat memastikan bahwa mereka membuat keputusan finansial yang bijaksana, serta memanfaatkan layanan pindar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya,” ujar Jonathan.

Tips Aman Menggunakan Pinjaman Daring agar Tidak Memberatkan

Sebelum mengajukan pinjaman online, ada beberapa hal penting yang sebaiknya diperhatikan agar kondisi keuangan tetap aman.

1. Hitung Total Cicilan, Bukan Hanya Bunganya

Banyak orang tergoda bunga rendah, tetapi lupa menghitung total pembayaran hingga akhir tenor. Pastikan seluruh biaya dijelaskan secara transparan sejak awal.

2. Pinjam Sesuai Kemampuan Bayar

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Utang Pinjol Masyarakat Tembus Rp 101,3 Triliun, Sandiaga Uno Ingatkan Bahaya Gali Lubang Tutup Lubang - Image
Ekonomi

Utang Pinjol Masyarakat Tembus Rp 101,3 Triliun, Sandiaga Uno Ingatkan Bahaya Gali Lubang Tutup Lubang

Minggu, 10 Mei 2026 | 01.04 WIB

OJK Catat Utang Pinjol Tembus Rp 101,3 Triliun, Tumbuh 26,25 Persen Per Maret 2026 - Image
Ekonomi

OJK Catat Utang Pinjol Tembus Rp 101,3 Triliun, Tumbuh 26,25 Persen Per Maret 2026

Sabtu, 9 Mei 2026 | 23.01 WIB

KPPU Denda 97 Pinjol Rp 755 Miliar, Mantan Ketua Sebut Ada Kekeliruan Dasar - Image
Ekonomi

KPPU Denda 97 Pinjol Rp 755 Miliar, Mantan Ketua Sebut Ada Kekeliruan Dasar

Jumat, 8 Mei 2026 | 21.24 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore