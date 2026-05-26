Purbaya Tepis Peran Bea Cukai Bakal Dipangkas karena Ada BUMN Ekspor: Tetap Seperti Biasa!

JawaPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis bahwa peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan dipangkas seiring dengan pemerintah yang telah memiliki PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN khusus ekspor.

Ia memastikan peran bea cukai akan tetap sama. Menurut dia, kehadiran BUMN ekspor nantinya hanya berfokus pada aktivitas perdagangan dan pelaporan, sedangkan tugas pengawasan ekspor-impor tetap dijalankan Bea Cukai seperti biasa.

“Tetap seperti biasa (peran bea cukai). Bedanya apa memang. Kan itu pelaporan segala macam ke sana nanti. Dia yang melakukan trading,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Bendahara Negara ini menegaskan, pemeriksaan terhadap aktivitas ekspor-impor dan pungutan kepabeanan tetap berada di bawah kewenangan Bea Cukai. Karena itu, isu yang menyebut fungsi lembaga tersebut dialihkan ke BUMN ekspor dinilai tidak tepat.

“Tapi kan ekspor-impor yang periksa Bea Cukai kan masih. Jadi bukan berarti fungsi Bea Cukai hilang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengaku belum pernah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengalihan peran Bea Cukai. Bahkan, menurut dia, Presiden justru meminta agar institusi tersebut diperkuat.

“Jadi ada yang bilang seperti itu. Tapi saya belum pernah dapat petunjuk Bapak Presiden tentang itu. Dan Presiden sepertinya belum pernah mendiskusikan itu ke depannya. Justru dia bilang kan kita perkuat Bea Cukai,” jelasnya.

Dia menambahkan, pemerintah akan tetap melakukan pembenahan di tubuh Bea Cukai agar pelayanan dan pengawasan semakin optimal. Purbaya juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo yang meminta kinerja lembaga tersebut terus diperbaiki.

“Masih sama, tapi akan diperbaiki lagi. Seperti dalam pidato Bapak Presiden itu. Kalau nggak becus, katanya kepalanya ini masih dicopot,” tandasnya.