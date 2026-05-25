Rejeki wondr BNI 2026 Kembali Hadir, Nasabah Berkesempatan Menangkan Mercedes-Benz GLC 300 hingga Logam Mulia

JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menghadirkan program loyalitas rejeki wondr BNI 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah atas kepercayaan dan loyalitasnya. Program ini bertujuan mendorong peningkatan transaksi dan pemanfaatan layanan digital BNI di seluruh Indonesia, sekaligus melanjutkan kesuksesan program serupa yang telah diselenggarakan pada tahun sebelumnya.
Sebagai bagian dari rangkaian aktivasi program, BNI menggelar event activation program rejeki wondr BNI di e-Walk Mall, Balikpapan pada 23 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi upaya BNI untuk memperkenalkan program rejeki wondr BNI 2026 secara lebih dekat kepada masyarakat serta mendorong adopsi layanan digital melalui aplikasi wondr by BNI.
Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, mengatakan bahwa program undian ini berlangsung mulai Mei 2026 hingga April 2027 dan terbuka bagi seluruh nasabah BNI di Indonesia.
“Melalui program rejeki wondr BNI 2026, kami ingin memberikan apresiasi atas kepercayaan nasabah sekaligus menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih menarik dan bernilai tambah. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan memperoleh berbagai hadiah, tetapi juga mendorong adopsi pemanfaatan layanan digital melalui aplikasi wondr by BNI,” ujar Corina.
Dalam program ini, BNI menyiapkan hadiah spektakuler berupa 2 unit Mercedes-Benz GLC 300, 34 unit All New Yaris Cross Type G Hybrid, 380 unit Yamaha Mio M3 125, serta 680 logam mulia masing-masing seberat 3 gram. Pengundian hadiah nantinya akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada Agustus 2026 dan Mei 2027.
Selain program undian, sebagai rangkaian dari program rejeki wondr BNI, BNI juga menghadirkan pengalaman baru melalui program lelang yang diadakan 2 kali dalam sebulan selama periode program rejeki wondr BNI. Melalui program lelang ini nasabah dapat membawa pulang berbagai hadiah lebih cepat dengan harga mulai dari 50% terhadap harga normal.
Nasabah dapat meningkatkan peluang memenangkan hadiah melalui peningkatan saldo dan frekuensi transaksi, termasuk transaksi digital yang dilakukan melalui aplikasi wondr by BNI.
Menurut Corina, program ini juga menjadi bagian dari strategi BNI dalam memperkuat ekosistem layanan digital dan meningkatkan pengalaman nasabah melalui transaksi yang lebih praktis, aman, dan terintegrasi.
“Ke depan, BNI akan terus menghadirkan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan nasabah serta memperkuat ekosistem digital untuk memberikan layanan perbankan yang semakin relevan, mudah diakses, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” tutup Corina.
Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat mengunjungi laman resmi BNI di bni.co.id atau mengakses aplikasi wondr by BNI.
