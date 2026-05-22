Profil dan Rekam Jejak Luke Thomas Mahony yang Disebut Jadi Dirut BUMN Ekspor PT DSI

JawaPos.com – Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani menyampaikan bahwa Luke Thomas Mahony akan ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

“Untuk saat ini (Dirut DSI) Luke Thomas,” kata Rosan kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (22/5).

Untuk diketahui, PT DSI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola ekspor sejumlah komoditas strategis nasional. Komoditas tersebut meliputi batu bara, minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), hingga paduan besi atau ferro alloy.

Profil dan Rekam Jejak Luke Thomas Mahony

Nama Luke Thomas Mahony sendiri bukan sosok baru di industri pertambangan global. Dihimpun dari berbagai sumber, pria berkewarganegaraan Australia itu sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur PT Vale Indonesia.

Saat ini, Luke juga diketahui memegang jabatan di Danantara Indonesia sebagai Senior Executive Vice President (SEVP) Business Performance & Optimization sejak September 2025.

Dalam perjalanan kariernya, Luke memiliki pengalaman panjang di sektor pertambangan dan teknologi industri ekstraktif. Pada periode 2022-2024, dia menjabat sebagai Chief Technical Officer di Vale Base Metals.

Baca Juga:Tangis Cristiano Ronaldo Warnai Kesuksesan Al Nassr Juara Pro Liga Saudi Arabia Musim Ini

Dari sisi pendidikan, Luke Thomas Mahony merupakan lulusan Mining Engineering dari University of New South Wales, Australia. Tidak hanya itu, dia juga mengantongi tiga gelar master dari universitas yang sama.

Ketiga gelar tersebut masing-masing Master of Commerce bidang Finance, Master of Mining Engineering, serta Master of Geomechanics. Karier Luke di industri tambang juga terbilang panjang.