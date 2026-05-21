Danantara Minta Telkom Pangkas Anak Usaha, 10 Perusahaan Ditutup Juni 2026

Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom Seno Soemadji. (Antara)
JawaPos.com - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) meminta perseroan untuk menutup 10 anak usaha pada Juni 2026.
"Akhir Juni ini kita diminta menutup 10 anak perusahaan. Dan, insya Allah kita komit bisa menutup 10 anak perusahaan, jadi dari 67 (anak perusahaan) itu, (pemangkasan) 10 (di antaranya) terjadi di akhir bulan Juni, bulan depan," ujar Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom Seno Soemadji di Jakarta, seperti dikutip dari Antara Kamis (21/5).
Seno menjelaskan, Telkom saat ini sedang menelaah sejumlah anak perusahaan yang memiliki bidang usaha serupa atau saling tumpang tindih.
"Memang secara bisnis kita juga sudah melakukan pertimbangan, kita melakukan analisa bahwa streamlining (perampingan) ini, terutama yang overlap, yang bisnis-bisnisnya berada di (bidang yang) sama. Itu salah satu yang akan kita watch," jelas dia.
Selain melihat kesamaan lini bisnis, evaluasi juga dilakukan berdasarkan performa anak perusahaan yang dinilai kurang optimal dalam dua tahun terakhir.
Meski demikian, Seno belum bersedia mengungkap daftar anak usaha yang berpotensi dihentikan operasinya seiring arahan dari Danantara tersebut.
"Menurut saya nanti (diumumkan). Karena kita ada beberapa pendekatan dan pertimbangan sensitivitas. Tapi (informasi lebih lanjut) bisa disampaikan nanti," ujar Seno.
Secara keseluruhan, Danantara disebut meminta Telkom memangkas jumlah anak perusahaan dari sekitar 67 entitas menjadi hanya 22 perusahaan.
Terkait pelaksanaannya, Seno mengatakan proses perampingan masih dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata kelola perusahaan agar berjalan sesuai prosedur.
"Kita mesti memastikan governance process-nya betul, hipotesanya dan tahapannya semuanya betul," kata dia.
