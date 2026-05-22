Bank Jakarta Raih Penghargaan Indonesia Best CSR in Bank Sector 2026

JawaPos.com - Bank Jakarta berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Indonesia Best Corporate Social Responsibility (CSR) in Bank Sector 2026 pada 8th Anniversary Indonesia Best CSR Awards 2026 yang digelar oleh The Iconomics di Jakarta (21/05).

Penghargaan tersebut diberikan kepada Bank Jakarta atas penyaluran Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di sepanjang tahun 2025 dan memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo dalam keterangan tertulisnya menyampaikan ungkapan terima kasih kepada The Iconomics atas penghargaan yang diberikan, serta turut mendedikasikan penghargaan tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan.

"Pelaksanaan CSR/TJSL Bank Jakarta merupakan bagian dari implementasi prinsip Environtment, Social, Governance, Penerapan tata kelola perusahaan serta dilaksanakan untuk mendukung pembangunan di Jakarta," ujar Agus.

Lebih lanjut Agus menyebutkan bahwa program CSR/TJSL Bank Jakarta difokuskan kepada Pendidikan, UMKM, Lingkungan, Sanitasi, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sepanjang tahun 2025 Bank Jakarta telah merealisasikan sejumlah program CSR/TJSL masyarakat yang berdampak kepada masyarakat langsung.

Salah satunya adalah realisasi Program Sanitasi Ramah Lingkungan melalui pembangunan Instalasi Tangki Septic Komunal dengan Pemanfaatan Biogas (Biodigester) di wilayah Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur di tahun 2025.

Terbaru, Bank Jakarta menyalurkan bantuan penunjang pelatihan bagi sahabat disabilitas binaan Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia (YaSDI) bantuan ini sebagai bentuk komitmen Bank Jakarta dalam mendukung peningkatan keterampilan, kemandirian ekonomi, serta daya saing penyandang disabilitas di dunia kerja.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi mengatakan bahwa Bank Jakarta terus meningkatkan kontribusi positif Bank kepada masyarakat melalui program-program CSR/TJSL secara berkelanjutan.