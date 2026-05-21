Pemerintah Perpanjang WFH Dua Bulan Ke Depan Airlangga Klaim Efektif Tekan Konsumsi BBM

JawaPos.com – Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) selama dua bulan ke depan. Kebijakan tersebut diambil di tengah kondisi global yang masih dibayangi ketidakpastian akibat perang yang belum berakhir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keputusan itu dibahas dalam rapat koordinasi pemerintah bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah kementerian terkait.

“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan, dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Lebih lanjut Airlangga mengklaim bahwa kebijakan WFH terbukti cukup efektif dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional. Pengurangan mobilitas masyarakat dinilai berdampak langsung terhadap penurunan penggunaan energi, khususnya di sektor transportasi.

“Ya tentu konsumsi-nya (BBM) turun,” katanya singkat.

Namun demikian, Airlangga belum membeberkan secara rinci berapa besar penghematan yang berhasil dicapai pemerintah melalui implementasi kebijakan tersebut. Saat ditanya mengenai angka penghematan, ia hanya menjawab singkat sambil berkelakar.

“(Hitungan penghematan WFH) ada, nanti di kantong,” imbuhnya.

Selain memperpanjang kebijakan WFH, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah insentif ekonomi guna menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional pada Kuartal II-2026. Insentif tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi menghadapi tekanan global dan menggenjot daya beli masyarakat.