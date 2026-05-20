Kepercayaan Investor kepada Indonesia Tetap Kuat di Tengah Gejolak Ekonomi Global

JawaPos.com - Kondisi geopolitik dunia saat ini memicu terjadinya gejolak ekonomi global. Meski begitu, pemerintah terus berupaya menjaga sentimen positif dari investor. Catatan menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia tetap kuat.
Di tengah ketidakpastian kondisi dan situasi ekonomi tersebut, Indonesia menunjukkan ketangguhan ekonomi yang patut diapresiasi. Salah satu indikator positif tersebut tampak pada capaian investasi nasional yang angkanya tetap tumbuh. Itu menunjukkan bahwa kepercayaan investor tetap terjaga.
Capaian tersebut tidak lepas dari peran Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani. Menurut Ketua Umum Brigade Rakyat Garuda Merah Putih Yudas Pasomba, Rosan berhasil menjaga momentum investasi nasional di tengah tantangan global yang tidak mudah.
”Apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Rosan Roeslani atas dedikasi dan kepemimpinan beliau dalam menjaga iklim investasi nasional tetap kondusif,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu (20/5).
Menurut dia, capaian yang dicatatkan oleh Rosan ini merupakan sinyal kuat yang menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu destinasi investasi yang menjanjikan di kawasan maupun di level global. Itu sekaligus menegaskan, stabilitas iklim investasi nasional bisa dijaga dengan baik.
”Di tengah gejolak global, capaian ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap memiliki daya tarik yang kuat di mata investor dunia,” imbuhnya.
Keberhasilan mempertahankan kondisi tersebut di tengah situasi global yang penuh tekanan bukanlah perkara mudah. Perlu kerja-kerja nyata, strategi terukur, dan kepemimpinan yang mampu membangun optimisme pasar. Dia menilai, Rosan sudah menunjukkan hal itu.
Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Brigade Rakyat Garuda Merah Putih Warsun. Dia menyebut, capaian investasi nasional di tengah situasi global yang tidak menentu tidak ubahnya bukti bahwa fundamental ekonomi Indonesia sudah baik.
