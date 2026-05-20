Prabowo Targetkan Ekonomi 2027 Tumbuh hingga 6,5 Persen, Rupiah Dipatok Rp 17.500 Per Dolar AS

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto mematok target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi 2026 yang dipatok sebesar 5,4 persen.

Target tersebut sebagaimana disampaikan dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di DPR RI, Rabu (20/5).

“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027,” ujar Prabowo.

Dalam asumsi dasar ekonomi makro 2027, pemerintah juga memperkirakan nilai tukar rupiah bergerak di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Sementara inflasi dijaga pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

Di sektor keuangan, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada pada level 6,5 hingga 7,3 persen. Prabowo memastikan pemerintah akan menerapkan strategi fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah dinamika ekonomi global.

“Strategi fiskal dan monetar kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,” tegasnya.

Sementara itu, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dipatok pada kisaran USD 70 hingga USD 95 per barel. Pemerintah juga menargetkan lifting minyak bumi mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari. Sedangkan lifting gas bumi dipatok sebesar 934 hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

Terakhir, Prabowo menargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi 2027 akan tumbuh mencapai 6,5 persen. Angka tersebut terbang tinggi dari target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 yang ditargetkan mencapai 5,4 persen.