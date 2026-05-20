Sampaikan Kerangka Ekonomi di Hadapan DPR, Prabowo: Rakyat Tidak Bermimpi untuk Kaya Raya

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). (Setpres)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kerangka perekonomian Indonesia 2027, dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Prabowo menegaskan, rakyat tidak bermimpi untuk kaya raya, tapi bisa hidup dengan layak.
"Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik," kata Prabowo saat menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
Kepala Negara menegaskan, rakyat hanya bermimpi untuk bisa makan dengan baik setiap hari, serta memberi susu untuk anak-anaknya dan mencari obat jika anak mereka sakit.
Selain itu, rakyat juga dinilai bermimpi bisa punya rumah yang layak, serta bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat.
"Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita," tuturnya.
Baca Juga:Prabowo Targetkan Ekonomi 2027 Tumbuh hingga 6,5 Persen, Rupiah Dipatok Rp 17.500 Per Dolar AS
Prabowo menegaskan, menginginkan masa depan bangsa dapat lebih baik. Karena itu, ia menyatakan bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
"Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita, dan hanya itu yang bisa membuat kita tinggal landas mencapai cita-cita kita semua," pungkasnya.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK