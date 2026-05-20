Sampaikan Kerangka Ekonomi di Hadapan DPR, Prabowo: Rakyat Tidak Bermimpi untuk Kaya Raya

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kerangka perekonomian Indonesia 2027, dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Prabowo menegaskan, rakyat tidak bermimpi untuk kaya raya, tapi bisa hidup dengan layak.

"Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik," kata Prabowo saat menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Kepala Negara menegaskan, rakyat hanya bermimpi untuk bisa makan dengan baik setiap hari, serta memberi susu untuk anak-anaknya dan mencari obat jika anak mereka sakit.

Selain itu, rakyat juga dinilai bermimpi bisa punya rumah yang layak, serta bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat.

"Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita," tuturnya.

Prabowo menegaskan, menginginkan masa depan bangsa dapat lebih baik. Karena itu, ia menyatakan bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.