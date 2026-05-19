Dasco Optimistis Investor Global Tetap Nyaman Berinvestasi di BEI Meski Rupiah Melempem

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambangi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (19/5). (ANTARA)
JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan kunjungan ke kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), pada Selasa (19/5). Dalam kesempatan itu, Dasco didampingiKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi, dan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.
Ia menegaskan, kedatangannya ke kantor BEI untuk meyakinkan investor global di tengah merosotnya nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah pada Selasa (19/5) pukul 12.00 WIB menyentuh level Rp 17.729 per dolar AS.
"Kami tadi sudah banyak berdiskusi, tadi di atas bagaimana kita meyakinkan untuk menguatkan investor global yang akan masuk di bursa," kata Dasco.
Dasco menjelaskan, pihaknya mendengarkan paparan dari pengelola bursa mengenai upaya penyempurnaan regulasi agar investor lokal merasa lebih aman dan nyaman dalam berinvestasi.
Ia menilai, pertumbuhan jumlah investor ritel yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi pasar modal Indonesia. Karena itu, ia optimistis kondisi bursa ke depan akan semakin stabil dan berkembang.
"Mudah-mudahan kita akan melihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuka hasil," pungkasnya.
