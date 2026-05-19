Selasa, 19 Mei 2026 | 19.18 WIB

Rupiah Selasa Tembus Rp 17.728, Siklus Bulan Dividen Salah Satu Pemicu Permintaan Dolar Naik

Nilai tukar rupiah pada Selasa (19/5) per 11.02 WIB bergerak melemah 60 poin atau 0,34 persen menjadi Rp 17.728 per dolar AS. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah pada Selasa per 11.02 WIB bergerak melemah 60 poin atau 0,34 persen menjadi Rp 17.728 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.668 per dolar AS.

Presiden Direktur PT Doo Financial Futures Ariston Tjendra menilai, pelemahan rupiah dipicu dampak dari konflik Timur Tengah yang merembet ke harga minyak mentah dan inflasi AS.

"Ini masih euforia konflik Timur Tengah yang merembet kemana-mana seperti kenaikan harga minyak mentah dan inflasi," ucapnya dikutip dari Antara, Selasa (19/5).

Kenaikan ekspektasi inflasi AS ini meningkatkan tingkat imbal hasil atau yield obligasi AS. Tercatat, yield obligasi pemerintah AS untuk tenor 2 tahun di 4,105 persen, 10 tahun di 4,631 persen, dan 30 tahun di 5,159 persen. Peningkatan ini menjadi level tertinggi baru untuk tahun 2026.

Yield AS yang meninggi, kata dia, mendorong penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya, termasuk rupiah.

Melihat sentimen dalam negeri, tekanan dari harga minyak mentah yang di atas 100 dolar AS per barel membuat harga kebutuhan masyarakat naik. Dengan begitu, impor minyak mentah menaikkan permintaan dolar AS di Tanah Air.

"Selain itu, ini lagi bulan dividen, repatriasi dividen keluar negeri yang meningkatkan permintaan dolar AS juga menekan rupiah," ungkap Ariston.

