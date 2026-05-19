Antara
Selasa, 19 Mei 2026 | 18.49 WIB

Rupiah Tembus Rp 17.700 per Dolar AS, IHSG Amblas, Sufmi Dasco Sambangi Bursa Efek

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambangi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (19/5). (ANTARA)

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambangi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (19/5), untuk mengecek kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kini tengah mengalami dinamika.

Dasco menyambangi Gedung IHSG yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Bussines Disctrictb (SCBD) bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi, dan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Selain itu, ada juga Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria. Mereka tiba di Gedung BEI sekitar pukul 10.30 WIB dan langsung menuju ke lantai 6 untuk bertemu dengan pihak dari BEI. Namun Dasco bersama para pejabat lainnya itu belum berkomentar apapun terkait maksud dan tujuannya ke Gedung IHSG tersebut.

Adapun IHSG BEI pada Selasa bergerak melemah di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap arah kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

IHSG dibuka melemah 0,03 poin atau 0,00 persen ke posisi 6.599,21. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 0,60 poin atau 0,09 persen ke posisi 650,49.

"Diperkirakan IHSG bergerak pada kisaran 6.400- 6.700," ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

Dari dalam negeri, tekanan terhadap nilai tukar rupiah mendorong munculnya perkiraan bahwa Bank Indonesia (BI) berpeluang menaikkan BI-Rate pada pertemuan Selasa (18/05) dan Rabu (19/05).

Editor: Estu Suryowati
