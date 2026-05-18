Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Senin, 18 Mei 2026 | 21.46 WIB

IHSG Anjlok, Purbaya: Masalah Sentimen yang Agak Pendek, Pemerintah Fokus Jaga Fondasi Ekonomi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Nurul F/JawaPos.com) - Image

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Nurul F/JawaPos.com)

 JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini, Senin (18/5) masih dipengaruhi sentimen jangka pendek dan menegaskan fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat.

“Nggak apa-apa nanti kita perbaiki. Fondasi ekonominya kan bagus. Itu masalah sentimen yang agak pendek. Jadi saya akan fokus jaga fondasi ekonomi dengan memastikan perkembangan ekonomi tidak terganggu,” ujar Purbaya di Lanud Halim Perdanakesuma, Jakarta, Senin (18/5).

Diketahui, IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Senin (18/5) dibuka melemah di tengah kekhawatiran pelaku pasar terhadap era suku bunga tinggi akibat ketidakpastian konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang mendorong kenaikan harga minyak mentah.

IHSG tercatat turun 94,34 poin atau 1,40 persen ke posisi 6.628,98. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 juga melemah 9,37 poin atau 1,42 persen ke posisi 648,51.

Purbaya mengatakan, Pemerintah akan mulai masuk ke pasar obligasi guna menjaga stabilitas pasar keuangan dan meredam potensi arus keluar dana asing.

“Nanti kita juga akan masuk ke bond market, mulai hari ini. Himbara juga sudah masuk tapi hanya sedikit. Mulai hari ini akan kita masuk dengan lebih signifikan lagi,” katanya.

Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan agar pasar obligasi tetap terkendali dan investor asing tidak melepas kepemilikan surat utang akibat kekhawatiran kerugian dari penurunan harga obligasi.

“Sehingga pasar obligasinya terkendali, sehingga asing yang pegang obligasi nggak keluar karena takut misalnya ada capital loss gara-gara harga obligasi turun. Itu sekarang kan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit,” tutupnya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
IHSG Masuk Zona Merah Usai Pengumuman MSCI, Investor Diminta Tenang dan Mulai Akumulasi - Image
Ekonomi

IHSG Masuk Zona Merah Usai Pengumuman MSCI, Investor Diminta Tenang dan Mulai Akumulasi

Rabu, 13 Mei 2026 | 21.33 WIB

Saham Tambang Anjlok, IHSG Ditutup Melemah 2,86 Persen - Image
Ekonomi

Saham Tambang Anjlok, IHSG Ditutup Melemah 2,86 Persen

Sabtu, 9 Mei 2026 | 00.43 WIB

Pasar Pantau Arah Moneter Global, IHSG Diperkirakan Bergarak Mendatar Pekan Ini - Image
Ekonomi

Pasar Pantau Arah Moneter Global, IHSG Diperkirakan Bergarak Mendatar Pekan Ini

Senin, 27 April 2026 | 16.33 WIB

Terpopuler

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas - Image
1

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

2

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

6

Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2

7

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

8

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

9

12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta

10

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore