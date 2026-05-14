Akuisisi Saham Perusahaan Asal Perancis di Weda Bay, Rosan: Danantara Bisa jadi Strong Local Partner

CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan akuisisi Eramet di Weda Bay untuk kemitraan strategis dengan Perancis.
JawaPos.com - CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan pihaknya membuka peluang untuk berbagai kerja sama investasi strategis di Indonesia, termasuk kemungkinan melakukan akuisisi saham perusahaan asing.
Pernyataan tersebut disampaikan Rosan saat menanggapi kabar mengenai potensi akuisisi saham perusahaan tambang asal Perancis, Eramet, di PT Weda Bay Nickel (WBN), Maluku Utara. Menurutnya, Danantara selalu siap terlibat dalam berbagai aksi korporasi yang dinilai strategis bagi penguatan investasi nasional.
"Kita sih pada dasarnya terbuka, ya atas diskusi kemudian pembicaraan mengenai investasi yang ada di Indonesia dan kita kan Danantara ini bisa menjadi strong local partner juga, kan ya," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (14/5).
Ia menjelaskan bahwa pembahasan terkait potensi kerja sama tersebut masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan keputusan akhir. Namun, Danantara tetap menjalin komunikasi aktif dengan pihak Eramet.
"Kita terbuka kok. Kita diskusi juga dengan Eramet," katanya.
