R. Nurul Fitriana Putri
Rabu, 13 Mei 2026 | 22.19 WIB

Lelang Barang Mewah Rampasan Dibuka, Ada Tas Chanel hingga McLaren Senilai Rp 2,86 Triliun

Salah satu mobil dalam lelang brang mewah oleh DJKN Kemenkeu. (IG DitjenKN)

JawaPos.com – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka lelang barang mewah hasil rampasan Kejaksaan RI melalui situs resmi lelang.go.id.

Barang-barang yang dilelang mulai dari tas mewah, motor gede, hingga mobil supercar dengan nilai fantastis.

"#InfoLelang hadir kembali! Berikut beberapa unit barang rampasan Kejaksaan RI yang akan dilelang oleh DJKN melalui KPKNL Jakarta IV," bunyi pengumuman dalam akun resmi DitjenKN, dikutip Rabu (13/5).

Pihaknya menyampaikan proses aanwiizing atau proses pemberian penjelasan teknis maupun administratif mengenai pekerjaan atau barang yang akan ditenderkan akan dilakukan pada Senin (18/5).

Adapun lokasinya bertempat di Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI JI. Kebagusan Raya No. 36, RT.1/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.

'Untuk informasi lain seputar objek yang dilelang oleh DJKN #SobatKaeN dapat mengunjungi situs web resmi lelang DJKN: lelang.go.id atau menghubungi Kemenkeu PRIME' melalui: 134 dan 0813-1000-4134," tutup pengumuman itu.

Jika berminat, masyarakat dapat mengikuti proses penawaran sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sejumlah barang yang dilelang memiliki nilai limit ratusan juta hingga triliunan rupiah.

Salah satu barang yang menarik perhatian ialah tas mewah merek model classic double flap bag medium berwarna abu-abu. Tas tersebut dilengkapi autentikasi keaslian dengan nilai limit sebesar Rp 102,11 juta.

Selain itu, DJKN juga melelang satu unit mobil supercar berwarna biru muda. Namun, kendaraan tersebut tidak dilengkapi bukti kepemilikan.

Lebih lengkap, berikut ini sejumlah barang mewah yang dilelang oleh DJKN Kemenkeu:

