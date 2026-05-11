Dari Tabungan Pertama, Bank Mandiri Bangun Masa Depan Bangsa

Melalui Tabungan Simpel, Bank Mandiri tidak hanya memperluas akses layanan keuangan bagi pelajar, tetapi juga menanamkan pola pikir finansial secara berkelanjutan sejak dini. (Istimewa)
JawaPos.com - Dalam semangat Hari Pendidikan Nasional, Bank Mandiri menegaskan perannya yang lebih dari sekadar institusi keuangan. Bank Mandiri hadir sebagai enabler pembentukan generasi yang berorientasi masa depan, bukan hanya membuka rekening, tetapi membuka peluang yang berkelanjutan bagi masa depan anak bangsa.
Melalui Tabungan Simpel, Bank Mandiri mendorong akselerasi inklusi keuangan pelajar secara terintegrasi. Rekening pertama menjadi titik awal perubahan membangun kebiasaan, membentuk karakter, hingga menciptakan orientasi hidup jangka panjang. Dari langkah sederhana ini, lahir dampak berlapis yang tidak hanya dirasakan oleh anak, tetapi juga keluarga, bahkan generasi berikutnya.
Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, pendekatan ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam menghadirkan Sinergi Membangun Negeri. Tidak berdiri sendiri, Tabungan Simpel terhubung dengan program literasi keuangan yang aplikatif, jaringan sekolah mitra di berbagai wilayah Indonesia, serta pendekatan berbasis riset yang memastikan setiap inisiatif berjalan relevan, terukur, dan berkelanjutan.
“Bank Mandiri meyakini bahwa literasi dan inklusi keuangan sejak dini merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang adaptif dan berdaya saing, sehingga melalui Tabungan Simpel perseroan tidak hanya memperluas akses layanan keuangan bagi pelajar, tetapi juga menanamkan pola pikir finansial secara berkelanjutan sejak dini,” ujar Adhika, dalam siaran pers, Minggu (3/5).
Hingga Desember 2025, jumlah rekening Tabungan Simpel Bank Mandiri telah mencapai 928 ribu rekening, tumbuh 19,6% secara tahunan (year on year/YoY). Secara rata-rata, pertumbuhan rekening sepanjang 2021–2025 mencapai 117 ribu rata-rata rekening per tahun dengan laju pertumbuhan 19,3%.
Tren positif ini berlanjut pada 2026, dengan capaian 997 ribu rekening per Maret atau sekitar 90% dari target 1,07 juta rekening. Total saldo mencapai Rp 354 miliar dengan rata-rata saldo Rp 336 ribu per rekening, mencerminkan semakin kuatnya kesadaran menabung di kalangan pelajar.
Bank Mandiri juga menjangkau pelajar dari jenjang TK hingga SMA menjadi nasabah tabungan Simpel. Mayoritas nasabah berasal dari jenjang SMA dengan proporsi 64%, menunjukkan bahwa fase ini menjadi momentum penting dalam pembentukan orientasi keuangan. Secara wilayah, Jawa Timur menjadi kontributor terbesar, menandakan luasnya jangkauan dan dampak program ini di berbagai daerah.
Lebih jauh, pendekatan Bank Mandiri juga diperkuat oleh temuan riset global. Penelitian William Elliott dari University of Kansas yang menganalisis data Panel Study of Income Dynamics survei longitudinal sejak 1968 menunjukkan, bahwa anak yang memiliki rekening tabungan khusus pendidikan memiliki peluang tiga kali lebih besar untuk mendaftar ke perguruan tinggi dan 2,5 kali lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dibandingkan mereka yang tidak memiliki rekening.
Menariknya, dampak tersebut tidak bergantung pada besaran nominal tabungan, melainkan pada keberadaan rekening itu sendiri yang membentuk pola pikir dan orientasi masa depan anak.
Temuan ini sejalan dengan Teori Aset Sherraden (1991) yang menyatakan bahwa kepemilikan aset finansial sejak dini mampu membentuk cara anak memandang dirinya serta meningkatkan keyakinan untuk mencapai tujuan jangka panjang (future orientation).
