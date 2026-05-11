Syarat & Cara Mendapatkan Pinjaman Modal Usaha Kecil di PNM

JawaPos.com - Modal usaha sering jadi tantangan saat kebutuhan dagangan terus berjalan, sementara arus kas belum tentu selalu stabil.

Tidak sedikit pengusaha UMKM yang akhirnya memakai uang usaha untuk menutup kebutuhan lain, lalu kesulitan menambah stok barang saat permintaan sedang naik.

Di kondisi seperti ini, mencari pinjaman modal usaha kecil bisa menjadi salah satu solusi untuk menjaga usaha tetap bergerak.

Kalau kamu sedang mencari informasi mengenai pinjaman tersebut, mari simak penjelasan pada artikel ini sampai akhir.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pinjaman Modal Usaha Kecil dari PNM?

PNM menyediakan pinjaman modal usaha kecil bagi pelaku usaha mikro dengan nama PNM ULaMM yang membutuhkan tambahan dana untuk menjaga kegiatan usaha tetap berjalan.

Dana pembiayaan ini dapat dimanfaatkan untuk menambah persediaan barang dagangan, membeli bahan baku, atau menutup kekurangan modal yang sebelumnya terpakai untuk kebutuhan lain.

PNM ULaMM melayani pengajuan pembiayaan secara perorangan. Artinya, pengajuan dilakukan atas nama individu yang menjalankan usaha, bukan atas nama kelompok.

Kalau kamu tertarik mengajukan cara mendapatkan pinjaman modal usaha kecil melalui PNM ULaMM, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, yaitu:

- Warga Negara Indonesia.

- Berusia 21–65 tahun dan tidak melewati usia 65 tahun saat pembiayaan berakhir.

- Pengajuan pinjaman dilakukan secara perorangan.

- Memiliki usaha yang sudah berjalan minimal satu tahun.

- Memiliki usaha yang produktif serta dilengkapi dengan legalitas usaha.

- Tidak sedang memiliki permasalahan pembiayaan.

Setelah persyaratan tersebut lengkap, kamu dapat mengajukan pembiayaan secara langsung ke kantor cabang PNM terdekat. Petugas nantinya akan membantu menjelaskan proses pengajuan, dokumen yang dibutuhkan, serta tahapan selanjutnya.