Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
Selasa, 12 Mei 2026 | 03.31 WIB

Syarat & Cara Mendapatkan Pinjaman Modal Usaha Kecil di PNM

Ilustrasi Usaha Kecil di bawah binaan dan dukungan permodalan dari Perusahaan Nasional Madani (PNM). (Istimewa). - Image

Ilustrasi Usaha Kecil di bawah binaan dan dukungan permodalan dari Perusahaan Nasional Madani (PNM). (Istimewa).

JawaPos.com - Modal usaha sering jadi tantangan saat kebutuhan dagangan terus berjalan, sementara arus kas belum tentu selalu stabil. 

Tidak sedikit pengusaha UMKM yang akhirnya memakai uang usaha untuk menutup kebutuhan lain, lalu kesulitan menambah stok barang saat permintaan sedang naik. 

Di kondisi seperti ini, mencari pinjaman modal usaha kecil bisa menjadi salah satu solusi untuk menjaga usaha tetap bergerak. 

Kalau kamu sedang mencari informasi mengenai pinjaman tersebut, mari simak penjelasan pada artikel ini sampai akhir.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pinjaman Modal Usaha Kecil dari PNM?
PNM menyediakan pinjaman modal usaha kecil bagi pelaku usaha mikro dengan nama PNM ULaMM yang membutuhkan tambahan dana untuk menjaga kegiatan usaha tetap berjalan. 

Dana pembiayaan ini dapat dimanfaatkan untuk menambah persediaan barang dagangan, membeli bahan baku, atau menutup kekurangan modal yang sebelumnya terpakai untuk kebutuhan lain.

PNM ULaMM melayani pengajuan pembiayaan secara perorangan. Artinya, pengajuan dilakukan atas nama individu yang menjalankan usaha, bukan atas nama kelompok.

Kalau kamu tertarik mengajukan cara mendapatkan pinjaman modal usaha kecil melalui PNM ULaMM, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, yaitu:
- Warga Negara Indonesia.
- Berusia 21–65 tahun dan tidak melewati usia 65 tahun saat pembiayaan berakhir.
- Pengajuan pinjaman dilakukan secara perorangan.
- Memiliki usaha yang sudah berjalan minimal satu tahun.
- Memiliki usaha yang produktif serta dilengkapi dengan legalitas usaha.
- Tidak sedang memiliki permasalahan pembiayaan.

Setelah persyaratan tersebut lengkap, kamu dapat mengajukan pembiayaan secara langsung ke kantor cabang PNM terdekat. Petugas nantinya akan membantu menjelaskan proses pengajuan, dokumen yang dibutuhkan, serta tahapan selanjutnya.

Berapa Plafon Pinjaman PNM ULaMM?
Nasabah PNM ULaMM dapat mengajukan pembiayaan dengan plafon mulai dari Rp20 juta sampai Rp200 juta. Besaran pembiayaan dan jangka waktu pinjaman dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing. 

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
PNM Dorong Akses Pendidikan di Daerah Lewat Beasiswa dan Ruang Pintar - Image
Ekonomi

PNM Dorong Akses Pendidikan di Daerah Lewat Beasiswa dan Ruang Pintar

Minggu, 3 Mei 2026 | 02.33 WIB

Kolaborasi Kementerian UMKM dan PNM Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pulau Rinca - Image
Ekonomi

Kolaborasi Kementerian UMKM dan PNM Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pulau Rinca

Kamis, 30 April 2026 | 02.53 WIB

Menyulap Sampah Menjadi Berkah: Kisah Haru Ibu Amaliyah dalam Mengurangi Limbah di Kampung Masigit Bersama PNM - Image
Ekonomi

Menyulap Sampah Menjadi Berkah: Kisah Haru Ibu Amaliyah dalam Mengurangi Limbah di Kampung Masigit Bersama PNM

Rabu, 29 April 2026 | 22.55 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

4

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga

7

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

8

Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026

9

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

10

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore