Syarat & Cara Mendapatkan Pinjaman Modal Usaha Kecil di PNM

Ilustrasi Usaha Kecil di bawah binaan dan dukungan permodalan dari Perusahaan Nasional Madani (PNM). (Istimewa).
JawaPos.com - Modal usaha sering jadi tantangan saat kebutuhan dagangan terus berjalan, sementara arus kas belum tentu selalu stabil.
Tidak sedikit pengusaha UMKM yang akhirnya memakai uang usaha untuk menutup kebutuhan lain, lalu kesulitan menambah stok barang saat permintaan sedang naik.
Di kondisi seperti ini, mencari pinjaman modal usaha kecil bisa menjadi salah satu solusi untuk menjaga usaha tetap bergerak.
Kalau kamu sedang mencari informasi mengenai pinjaman tersebut, mari simak penjelasan pada artikel ini sampai akhir.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pinjaman Modal Usaha Kecil dari PNM?
PNM menyediakan pinjaman modal usaha kecil bagi pelaku usaha mikro dengan nama PNM ULaMM yang membutuhkan tambahan dana untuk menjaga kegiatan usaha tetap berjalan.
Dana pembiayaan ini dapat dimanfaatkan untuk menambah persediaan barang dagangan, membeli bahan baku, atau menutup kekurangan modal yang sebelumnya terpakai untuk kebutuhan lain.
PNM ULaMM melayani pengajuan pembiayaan secara perorangan. Artinya, pengajuan dilakukan atas nama individu yang menjalankan usaha, bukan atas nama kelompok.
Kalau kamu tertarik mengajukan cara mendapatkan pinjaman modal usaha kecil melalui PNM ULaMM, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, yaitu:
- Warga Negara Indonesia.
- Berusia 21–65 tahun dan tidak melewati usia 65 tahun saat pembiayaan berakhir.
- Pengajuan pinjaman dilakukan secara perorangan.
- Memiliki usaha yang sudah berjalan minimal satu tahun.
- Memiliki usaha yang produktif serta dilengkapi dengan legalitas usaha.
- Tidak sedang memiliki permasalahan pembiayaan.
Baca Juga:Tak akan di Bawah Kemenkeu lagi, GeoDipa Bakal Ditukar Guling dengan PNM, Purbaya: Sudah Dapat Lampu Hijau
Setelah persyaratan tersebut lengkap, kamu dapat mengajukan pembiayaan secara langsung ke kantor cabang PNM terdekat. Petugas nantinya akan membantu menjelaskan proses pengajuan, dokumen yang dibutuhkan, serta tahapan selanjutnya.
Berapa Plafon Pinjaman PNM ULaMM?
Nasabah PNM ULaMM dapat mengajukan pembiayaan dengan plafon mulai dari Rp20 juta sampai Rp200 juta. Besaran pembiayaan dan jangka waktu pinjaman dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi