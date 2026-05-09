Bintang Pradewo
Minggu, 10 Mei 2026 | 02.28 WIB

Debat Perdana, Reynaldo Ajak Kader HIPMI Bantu Pemerintah Wujudkan Ekonomi 8 Persen

Reynaldo Bryan tampil memukau di debat perdana Calon Ketua Umum BPP HIPMI Masa Bakti 2026-2029 yang diselenggarakan di BW Luxury Hotel, Jambi, pada Sabtu (9/5/2026).

JawaPos.com - Reynaldo Bryan tampil di debat perdana Calon Ketua Umum BPP HIPMI Masa Bakti 2026-2029 yang diselenggarakan di BW Luxury Hotel, Jambi, pada Sabtu (9/5).

Debat Calon Ketua Umum BPP HIPMI ini merupakan rangkaian tahapan Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVIII yang merupakan agenda wajib organisasi yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali.

Dalam debat kali ini, Reynaldo mengajak pengusaha muda HIPMI untuk dapat mengambil bagian dalam mewujudkan pembangunan nasional secara berkelanjutan, terutama membantu pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“HIPMI memiliki daya tawar dan peran yang sangat strategis dalam membantu Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Reynaldo saat debat.

Dalam paparannya, Reynaldo mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah berhasil keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen. 

“Pada triwulan I tahun 2026 pertumbuhan ekonomi kita telah mencapai 5,61 persen (year-on-year/yoy), dibandingkan triwulan IV tahun lalu yang masih di angka 5,39 persen,” tuturnya.

Melihat tren pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami kenaikan ke arah yang positif, Reynaldo optimis capaian ekonomi 8 persen bisa terwujud di 2029.

“Saya yakin dan optimis kolaborasi yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan dari seluruh kader HIPMI daerah di seluruh Indonesia akan membawa dampak nyata bagi pembangunan ekonomi, termasuk ikut memberikan konstribusi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi 8 persen,” tutupnya.

