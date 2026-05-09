Debat Perdana, Reynaldo Ajak Kader HIPMI Bantu Pemerintah Wujudkan Ekonomi 8 Persen

Reynaldo Bryan tampil memukau di debat perdana Calon Ketua Umum BPP HIPMI Masa Bakti 2026-2029 yang diselenggarakan di BW Luxury Hotel, Jambi, pada Sabtu (9/5/2026).
JawaPos.com - Reynaldo Bryan tampil di debat perdana Calon Ketua Umum BPP HIPMI Masa Bakti 2026-2029 yang diselenggarakan di BW Luxury Hotel, Jambi, pada Sabtu (9/5).
Debat Calon Ketua Umum BPP HIPMI ini merupakan rangkaian tahapan Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVIII yang merupakan agenda wajib organisasi yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali.
Dalam debat kali ini, Reynaldo mengajak pengusaha muda HIPMI untuk dapat mengambil bagian dalam mewujudkan pembangunan nasional secara berkelanjutan, terutama membantu pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Baca Juga:Persija Jakarta vs Persib Bandung Main di Samarinda, Rizky Ridho Sebal: Saya Main Kandang, Tapi Naik Pesawat!
“HIPMI memiliki daya tawar dan peran yang sangat strategis dalam membantu Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Reynaldo saat debat.
Dalam paparannya, Reynaldo mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah berhasil keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen.
“Pada triwulan I tahun 2026 pertumbuhan ekonomi kita telah mencapai 5,61 persen (year-on-year/yoy), dibandingkan triwulan IV tahun lalu yang masih di angka 5,39 persen,” tuturnya.
Melihat tren pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami kenaikan ke arah yang positif, Reynaldo optimis capaian ekonomi 8 persen bisa terwujud di 2029.
“Saya yakin dan optimis kolaborasi yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan dari seluruh kader HIPMI daerah di seluruh Indonesia akan membawa dampak nyata bagi pembangunan ekonomi, termasuk ikut memberikan konstribusi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi 8 persen,” tutupnya.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau