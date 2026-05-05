Ryandi Zahdomo
Selasa, 5 Mei 2026 | 19.23 WIB

Pantau Real Time! Ini Link Live Skor Seleksi Kompetensi Manajer Kopdes Merah Putih 2026

Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten. (Dok. Radar Solo)

JawaPos.com - Proses rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kini memasuki babak krusial. Sejak 3 hingga 12 Mei 2026, para peserta yang lolos administrasi tengah berjuang dalam tahapan seleksi kompetensi.

Kabar baiknya, Anda tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui hasil ujian. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyediakan fasilitas live score yang bisa dipantau secara langsung saat ujian berlangsung.

Berikut adalah informasi lengkap mengenai link streaming dan aturan main seleksi kompetensi tahun ini.

Link Live Skor YouTube BKN Berdasarkan Wilayah

 
Untuk menjaga transparansi, setiap Kantor Regional (Kanreg) BKN menyiarkan perolehan skor peserta secara real time melalui kanal YouTube resmi. Pastikan Anda memilih saluran yang sesuai dengan titik lokasi ujian:
 
- Pusat: YouTube Official CAT BKN (https://m.youtube.com/@officialcatbkn)
 
- Yogyakarta: YouTube Kanreg I BKN Official (https://m.youtube.com/@kanreg1bkn) 
 
- Surabaya: YouTube Live Score CAT Kanreg II BKN (https://m.youtube.com/@livescorekanreg2bkn)
 
- Bandung: YouTube Kanreg 3 BKN Bandung (https://m.youtube.com/@regional3bkn)
 
- Makassar: YouTube BKN Makassar Official (https://m.youtube.com/@BKNMakassarOfficial)
 
- Jakarta: YouTube Kanreg V BKN Jakarta (https://m.youtube.com/@KanregVBKN)
 
- Medan: YouTube Kantor Regional VI BKN Medan (https://m.youtube.com/@officialbkn6medan)
 
- Palembang: YouTube CAT Kanreg VII BKN (https://m.youtube.com/@CATKANREGVIIBKN-PLB/streams)
 
- Banjarbaru: YouTube Kanreg VIII BKN Official (https://m.youtube.com/@Kanreg8BKN)
 
- Jayapura: YouTube BKN IX Jayapura (https://m.youtube.com/@bknixjayapura)
 
- Denpasar (Bali, NTB, NTT): YouTube Kantor Regional 10 BKN (https://m.youtube.com/@KantorRegional10BKN)
 
- Manado: YouTube Kantor Regional XI BKN Manado (https://m.youtube.com/@kanreg11bkn/streams)
 
- Pekanbaru: YouTube Kantor Regional XII BKN (https://m.youtube.com/@kanreg12bkn)
 
- Aceh: YouTube Livescore BKN Aceh (https://m.youtube.com/@livescorebknaceh)
 
- Manokwari: YouTube Kantor Regional XIV BKN (https://m.youtube.com/@bknkanreg14)
 
Melalui tautan tersebut, Anda bisa memantau pergerakan skor per hari maupun per sesi ujian.

Mengenal Materi Tes CAT BKN

Seleksi ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang terbagi menjadi dua bagian utama:

1. Tes Potensi Kognitif
Berlangsung selama 50 menit, tes ini mencakup enam aspek penting: kemampuan bahasa, hitungan, pengetahuan umum, pola gambar, abstraksi ruang, dan penentuan bentuk.

2. Tes Manajemen Koperasi/Kelautan dan Perikanan
Terdiri dari 20 butir soal spesifik. Aturan penilaiannya cukup simpel: jawaban benar mendapat 5 poin, sementara salah atau tidak menjawab mendapat 0.

Ambang Batas dan Syarat Lolos

Bukan sekadar lulus, peserta harus melampaui nilai ambang batas (passing grade) yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Seleksi Pengadaan SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2026:

Tes Potensi Kognitif memiliki nilai ambang batas sebesar 110 (seratus sepuluh).

Artinya, jika nilai Anda di bawah 110, otomatis Anda gugur dari proses pemeringkatan. Selain itu, Anda harus masuk dalam peringkat 3 kali jumlah formasi untuk bisa lanjut ke Seleksi Kompetensi Tambahan (SKT).

