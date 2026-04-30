Dimas Choirul, ARM
Jumat, 1 Mei 2026 | 04.46 WIB

PT PP Kebut Pembangunan Bendungan Bagong, Mas Wapres Ikut Mantau

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek Bendungan Bagong di Trenggalek, Jawa Timur, Kamis (30/4)./(istimewa).

 

JawaPos.com — PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mengakselerasi pembangunan Bendungan Bagong di Trenggalek, Jawa Timur, dengan progres mencapai 59,49 persen atau melampaui target. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pun turun langsung meninjau proyek tersebut, sekaligus mendorong percepatan agar manfaatnya segera dirasakan untuk ketahanan air, pangan, dan pengendalian banjir di wilayah selatan Jawa Timur.
 
Dalam kunjungan tersebut, Wapres turut didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhammad Natanegara, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Muhammad Noor, Kepala SNVT Pembangunan Bendungan Bagong Riwin Andono, beserta General Manager PTPP Apri Setiawan. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis guna memperkuat ketahanan air, ketahanan pangan, serta pengendalian banjir di wilayah selatan Jawa Timur.
 
Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Wakil Presiden menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek agar manfaat Bendungan Bagong dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya petani dan warga Trenggalek. Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran pembangunan.
 
Proyek Pembangunan Bendungan Bagong Paket III yang dikerjakan oleh PTPP memiliki nilai kontrak sebesar Rp402,31 miliar dengan masa pelaksanaan selama 1.473 hari kalender, terhitung sejak 20 Desember 2024. Hingga saat ini, progres proyek telah mencapai 59,49%, dari target sebesar 56,56% mencerminkan kinerja proyek yang berjalan lebih cepat dari rencana.
 
Bendungan Bagong memiliki kapasitas tampung sebesar 17,4 juta meter kubik yang diproyeksikan mampu menyuplai air irigasi bagi 977 hektare lahan pertanian di Daerah Irigasi Bagong. Selain itu, bendungan ini juga akan menyediakan air baku sebesar 153 liter per detik serta berperan dalam pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Trenggalek.
 
 
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan bahwa progres positif proyek ini merupakan hasil dari perencanaan matang, inovasi berkelanjutan, serta kolaborasi yang solid antar seluruh pemangku kepentingan. 
 
"PTPP berkomitmen untuk menyelesaikan proyek Bendungan Bagong tepat waktu dengan tetap mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, dan keberlanjutan. Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung ketahanan air dan peningkatan produktivitas pertanian," ujarnya.
 
Dalam pelaksanaannya, proyek Bendungan Bagong menghadapi tantangan teknis yang cukup kompleks, terutama karena konstruksi bendungan bertumpu pada lapisan koluvial yang memerlukan rekayasa engineering khusus untuk memastikan stabilitas dan keamanan struktur. 
 
Untuk mengatasi tantangan tersebut, PTPP mengimplementasikan berbagai inovasi konstruksi guna meningkatkan efektivitas pekerjaan serta menjaga standar keselamatan kerja. 
 
Penerapan inovasi ini turut berkontribusi terhadap capaian proyek yang membanggakan, di antaranya diraihnya Penghargaan Indonesia Construction Safety Award 2023 kategori Safety Innovation - Proyek BUMN dengan judul makalah "Tunnel Dust Buster Bendungan Bagong -Divisi Infrastruktur 2", serta Penghargaan Konstruksi Indonesia 2024 kategori Penyedia Jasa dengan Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Terbaik Bidang Sumber Daya Air dari Kementerian Pekerjaan Umum.
 
Dalam kunjungannya, Wakil Presiden turut memberikan apresiasi kepada tim proyek serta menyampaikan pesan penyemangat "Semangat Terus" kepada seluruh pekerja di lapangan. Dukungan tersebut diharapkan semakin memotivasi percepatan penyelesaian proyek secara optimal.
 
PTPP berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.
 
 
 

Editor: Mohamad Nur Asikin
