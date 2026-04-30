Danantara Genjot 13 Proyek Hilirisasi Rp 116 T, Targetkan Hemat Devisa USD 1,25 M per Tahun

JawaPos.com – Pemerintah terus mempercepat transformasi ekonomi nasional melalui penguatan hilirisasi lintas sektor. Terbaru, Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional fase II senilai Rp116 triliun di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).

Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat industrialisasi berbasis sumber daya alam sekaligus menegaskan peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai motor penggerak transformasi ekonomi nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama proyek tahap kedua ini adalah memperkuat ketahanan energi nasional.

“Dari pembangunan di Cilacap dan Dumai ini, ini akan mengurangi impor kurang lebih 1,25 miliar dolar AS per tahunnya,” ujar Rosan dalam keterangannya.

Dua proyek utama tersebut adalah pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap dan Dumai. Kehadiran kilang ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini masih tinggi.

Selain itu, pemerintah juga mendorong substitusi energi untuk mengurangi beban impor LPG yang saat ini mencapai sekitar 80 persen kebutuhan nasional. Salah satu langkah konkret adalah pembangunan fasilitas pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim.

“Penguatan ketahanan energi menjadi prioritas dalam proyek hilirisasi ini, khususnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor,” jelas Rosan.