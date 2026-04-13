Setahun Bertransformasi, Agrinas Jaladri Tancap Gas Bangun Ekosistem Perikanan Terpadu

JawaPos.com - PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) merayakan hari jadinya yang pertama melalui acara syukuran internal yang dihadiri oleh jajaran direksi, dewan komisaris, serta seluruh karyawan.

Dengan mengangkat tema One Beginning, Endless Becoming, peringatan ini menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan transformasi selama satu tahun sekaligus menegaskan langkah strategis perusahaan ke depan dalam membangun ekosistem perikanan nasional yang terintegrasi.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Konsultan Karya, Jusarwanto, menyampaikan bahwa tahun pertama merupakan tahap penting dalam membangun fondasi perusahaan, baik dari aspek tata kelola, model bisnis, maupun arah pengembangan jangka panjang.

“Satu tahun ini adalah awal dari perjalanan panjang. Kami tidak hanya membangun perusahaan, tetapi juga membangun sistem yang mampu mengintegrasikan potensi perikanan nasional menjadi kekuatan nyata bagi ketahanan pangan Indonesia,” ujar Jusarwanto.

Ia juga menambahkan bahwa ke depan Agrinas Jaladri akan menitikberatkan pada penguatan ekosistem perikanan yang mencakup sektor budidaya, penangkapan, hingga pengolahan secara terpadu, guna menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi industri.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Dewan Komisaris, Basri Kinas Mappaseng, menyoroti pentingnya konsistensi dalam menjalankan transformasi yang berlandaskan tata kelola yang baik serta berorientasi pada kinerja jangka panjang.

“Transformasi bukan hanya perubahan struktur, tetapi perubahan cara berpikir dan cara bekerja. Fondasi yang dibangun hari ini akan menentukan seberapa jauh Agrinas Jaladri dapat tumbuh sebagai perusahaan strategis ke depan,” ungkap Basri.

Peringatan HUT pertama ini juga menjadi pengingat bahwa transformasi Agrinas Jaladri merupakan bagian dari upaya lebih luas dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya melalui penguatan sektor perikanan sebagai sumber protein strategis bagi Indonesia.