MitMe Fest 2026 Angkat UMKM Naik Kelas lewat Ekosistem Terpadu

JawaPos.com - Festival pemberdayaan usaha MitMe Fest 2026 menghadirkan ekosistem terpadu bagi UMKM melalui asesmen bisnis, sertifikasi halal, dan workshop kreatif untuk mendorong akselerasi usaha menuju pertumbuhan berkelanjutan dan berdaya saing.

"Mitme Fest 2026 menghadirkan ekosistem terintegrasi bagi 23 UMKM pilihan dari asesmen bisnis, sertifikasi halal, hingga workshop kreatif gratis," kata Penanggung Jawab MitmeFest 2026 Vanie Elsis Mariana dikutip Senin (27/5).

MitMe Fest 2026 merupakan sebuah festival pemberdayaan usaha yang menjadi episentrum bagi pelaku usaha lokal untuk mentransformasikan bisnis mereka menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Festival tersebut digelar oleh MitMe.id sebagai mentor digital dan AI bagi UMKM Indonesia, yang secara resmi menginisiasi program untuk mendorong pelaku usaha naik kelas sekaligus meningkatkan omzet.

Mengusung tema “Cerita Lokal, Karya Nusantara”, MitMe Fest 2026 berlangsung pada 24–26 April 2026 di Melting Pop, M Bloc Space, Jakarta Selatan. Vanie menyampaikan, kegiatan itu hadir bukan sekadar pameran produk, melainkan menjadi ekosistem terintegrasi yang mempertemukan pelaku usaha, konsumen, komunitas, dan pemangku kepentingan dalam satu ruang kolaborasi dinamis.

“Festival ini bertujuan memberikan solusi nyata agar UMKM dapat berkembang, beradaptasi dengan era digital, dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Vanie, akselerasi bisnis UMKM dilakukan melalui pendekatan holistik, di mana peserta MitMe Fest 2026 mendapatkan akses langsung ke berbagai program pengembangan yang strategis dan berorientasi pada hasil nyata.

Salah satu program utama adalah asesmen level usaha UMKM, yang membantu pelaku usaha memahami posisi bisnis saat ini sekaligus merumuskan arah strategis untuk melakukan scale up dan memperluas pasar.