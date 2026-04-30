Cara Menutup Kredivo Agar Skor Kredit Tidak Terdampak

JawaPos.com - Sebagai pekerja urban yang merencanakan KPR pertama, Anda mungkin berpikir untuk menutup akun PayLater agar riwayat utang terlihat lebih bersih. Langkah ini masuk akal, tapi caranya perlu tepat agar tidak merugikan skor kredit Anda.

Menutup akun finansial bukan sekadar klik "hapus". Ada prosedur yang perlu diikuti agar status akun tercatat rapi di sistem OJK. Mari kita bahas langkah praktisnya agar tidak merugikan di kemudian hari saat Anda Ingin ajukan pembiyaan untuk kebutuhan lainnya.

Pahami Dulu Cara Kerja Skor Kredit

Skor kredit itu seperti rapor keuangan Anda. Bayangkan seperti nilai di sekolah. Jika Anda selalu bayar tagihan tepat waktu, nilainya bagus. Kalau sering telat, nilainya turun. Menutup akun tiba-tiba bisa dianggap "keluar sekolah mendadak", sehingga riwayat Anda terpotong dan sulit dinilai. Implikasinya bisa berbahaya bagi reputasi finansial Anda di masa depan.

Itulah kenapa timing dan cara menutup Kredivo perlu direncanakan. Jangan lakukan saat Anda baru saja melunasi tagihan besar, atau justru saat akan mengajukan kredit baru. Beri jeda waktu agar sistem mencatat riwayat positif Anda dengan lengkap.

Lunasi Seluruh Tagihan Sebelum Mengajukan Penutupan

Langkah pertama yang wajib Anda lakukan: pastikan tidak ada sisa tagihan, cicilan, atau denda yang belum dibayar. Sistem tidak akan memproses penutupan akun jika masih ada kewajiban finansial yang menggantung.

Cek riwayat transaksi di aplikasi, unduh laporan bulanan, dan cocokkan dengan catatan pribadi Anda. Langkah ini membantu menghindari kendala di kemudian hari. Anda perlu sabar menunggu untuk mendapatkan konfirmasi berupa notifikasi baik dari aplikasi maupun dari email.

Hubungi Customer Service Melalui Jalur Resmi

Setelah semua tagihan lunas, saatnya menghubungi tim layanan pelanggan. Gunakan kontak resmi: telepon 0804-1-573348, email support@kredivo.com, atau live chat di dalam aplikasi. Hindari pihak yang mengaku CS di media sosial tanpa verifikasi.

Sampaikan permintaan penutupan akun dengan jelas. Catat nomor tiket atau nama agen yang melayani Anda. Dokumentasi ini berguna jika ada kendala verifikasi di tahap selanjutnya. Komunikasi yang rapi meminimalkan risiko kesalahan administratif.

Kredivo PayLater: Evaluasi Manfaat Sebelum Tutup Akun

Sebelum finalisasi, pertimbangkan kembali manfaat Kredivo yang mungkin Anda lewatkan. Kredivo PayLater bisa dipakai di merchant online maupun offline seperti Alfamart, Indomaret, atau FamilyMart. Proses pendaftaran online, tanpa dokumen fisik ribet.