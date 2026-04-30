Harga Emas Antam Kamis, 30 April 2026 Belum Bangkit: Turun Rp 15.000 Jadi Rp 2.769.000 per Gram

JawaPos.com-Harga emas Antam tercatat turun sebesar Rp 15.000 menjadi Rp 2.769.000 per gram pada perdagangan hari ini, Kamis (30/4). Harga ini lebih rendah dibandingkan sebelumnya di level Rp 2.784.000 per gram pada perdagangan Rabu (29/4). Hal itu melanjutkan apa yang terjadi sebelumnya, dimana pada Rabu (29/4), harga emas Antam turun Rp 30.000.

Mengutip laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 0,5 gram hari ini dibanderol Rp 1.434.500. Harga emas ukuran 5 gram tercatat Rp 13.660.000.

Harga emas Antam untuk ukuran 10 gram tercatat sebesar Rp 27.240.000. Emas ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp 67.935.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 50 gram ditawarkan seharga Rp 135.705.000. Emas dengan berat 100 gram dibanderol Rp 271.260.000.

Sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp 2.709.600.000. Harga turun juga berlaku untuk penjualan kembali atau buyback sebesar Rp 24.000 menjadi Rp 2.549.000 per gram.

Angka buyback ini lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang dikenakan Rp 2.625.000 per gram. Jika masyarakat ingin menjual emas koleksinya, akan dikenakan harga senilai Rp 2.549.000 per gram.

Bagi pemilik emas batangan yang dibeli sejak November 2022 atau sekitar tiga tahun lalu, harga jual saat ini sangat menguntungkan alias cuan. Pasalnya, harga emas pada 26 November 2022 berada di level Rp 936.000 per gram.