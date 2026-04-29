Bank Digital Uji Kepercayaan Publik di 2026: Laba Tumbuh, Kredit Diperketat

JawaPos.com–Tahun ini menjadi fase krusial bagi industri bank digital di Indonesia. Setelah beberapa tahun agresif berekspansi, pelaku industri kini menghadapi tantangan baru: membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Kinerja awal tahun dari PT Bank Neo Commerce Tbk memberi gambaran arah tersebut. Bank ini mengklaim mencatat laba Rp 136,98 miliar pada kuartal I/2026, namun di saat yang sama menahan laju penyaluran kredit secara signifikan.

Di tengah maraknya layanan keuangan digital, kepercayaan publik menjadi faktor pembeda utama. Hal ini tercermin dari strategi bank yang kini lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

Penyaluran kredit BNC turun 17,24 persen secara tahunan menjadi Rp 7,03 triliun. Langkah ini diambil untuk menjaga kualitas pembiayaan, terlihat dari rasio kredit bermasalah (NPL) yang tetap rendah di level 0,43 persen.

Direktur Utama Eri Budiono menyebut kondisi global yang tidak menentu membuat bank perlu lebih disiplin dalam mengelola risiko.

”Di tengah ketidakpastian dan dinamika global, kami menjalankan bisnis secara hati-hati dengan tetap menjaga tata kelola,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/4).

Pendekatan ini mencerminkan pergeseran strategi industri bank digital, dari sebelumnya fokus pada ekspansi cepat, kini menuju pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp 13,42 triliun, sedikit menurun dibanding tahun lalu. Namun, ada perubahan penting dalam perilaku nasabah.