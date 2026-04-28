Paxel Catat Lonjakan Pengiriman Barang Food dan Non-food Periode Ramadhan hingga Lebaran 2026

JawaPos.com – Momentum Ramadhan hingga Lebaran 2026 mendorong peningkatan signifikan pada aktivitas pengiriman Paxel. Tidak hanya didominasi oleh kategori food dan frozen, tahun ini Paxel juga mencatat pertumbuhan kuat pada kategori non-food, khususnya barang yang membutuhkan penanganan khusus.

Kategori non food seperti peralatan rumah tangga, elektronik & gadget, serta obat-obatan menjadi kontributor utama dalam peningkatan pengiriman selama periode festive. Tren ini menunjukkan bahwa kebutuhan logistik kini semakin berkembang, tidak hanya terbatas pada makanan, tetapi juga mencakup berbagai jenis barang yang membutuhkan standar keamanan dan kecepatan tinggi.

Dengan mengusung layanan “Cepat dan Aman”, Paxel menegaskan perannya sebagai solusi logistik yang mampu menjawab kebutuhan lintas kategori—dari food hingga barang yang membutuhkan penanganan khusus.

Bagi pelaku usaha, terutama UMKM di sektor food maupun non food, kualitas adalah segalanya. Reputasi dibangun dari rasa, keamanan, dan pengalaman pelanggan. Namun, ketika produk berada dalam proses pengiriman, kontrol tersebut tidak lagi sepenuhnya ada.

Perubahan kecil dalam kondisi produk saat pengiriman dapat berdampak besar—mulai dari review negatif, permintaan refund, hingga turunnya kepercayaan dan repeat order. Oleh karena itu, layanan logistik menjadi bagian penting dari keseluruhan pengalaman brand.

Paxel menjawab kebutuhan tersebut dengan sistem operasional yang memastikan setiap paket ditangani dengan standar yang sama—cepat, aman, dan menjaga kualitas hingga titik akhir pengiriman. Paxel tidak hanya mengandalkan kecepatan operasional, tetapi juga memperkuat aspek keamanan pengiriman melalui perlindungan asuransi untuk setiap pengiriman. Hal ini memberikan ketenangan bagi pelanggan dan pelaku usaha, karena risiko selama proses pengiriman dapat diminimalisir.

“Kami melihat adanya pergeseran pola pengiriman selama Ramadan–Lebaran, di mana kebutuhan tidak lagi didominasi oleh makanan, tetapi juga kategori non-food. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk mengandalkan layanan logistik dalam pengiriman paket,” ujar Howard Nugraha Gani, CCO Paxel.

“Melalui layanan yang mengedepankan keamanan dan kecepatan, kami berkomitmen untuk memastikan setiap pengiriman, apa pun kategorinya tetap sampai dalam kondisi sama, sehingga pelanggan maupun pelaku usaha dapat merasa lebih tenang,” tambah Howard.