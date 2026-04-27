Dimas Choirul
Senin, 27 April 2026 | 17.57 WIB

Mudik Lebaran 2026 Kian Nyaman, Program Gratis dari Swasta Bantu Perjalanan Pemudik

Tradisi mudik Lebaran 2026 kembali diwarnai berbagai pilihan transportasi, termasuk program mudik gratis yang digelar sektor swasta/(Istimewa).

 

JawaPos.com - Tradisi mudik Lebaran 2026 kembali diwarnai berbagai pilihan transportasi, termasuk program mudik gratis yang digelar sektor swasta. Inisiatif ini hadir untuk memberikan alternatif perjalanan yang aman, nyaman, dan membantu masyarakat pulang ke kampung halaman tanpa biaya, dengan rute menuju sejumlah kota besar seperti Surabaya dan Yogyakarta.
 
PT Difan Prima Paint menjadi salah satu perusahaan yang turut ambil bagian dalam mendukung mudik yang aman dan nyaman melalui program Mudik Bareng Diton. Program ini menargetkan para pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman dengan nyaman dan tidak dipungut biaya.
 
Rute yang dijangkau program Mudik Bareng Diton ini mencakup tujuan akhir Surabaya dan Jogjakarta. MarComm Manager PT Difan Prima Paint, Karina Ghaizany, menyebut bahwa program ini dirancang untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman.
 
“Melalui program ini kami turut ingin menyukseskan mudik 2026 agar aman, nyaman dan lancar, sehingga para pemudik dapat pulang ke kampung halaman dan berkumpul Bersama keluarga," ujarnya dalam keterangan, Senin (27/4).
 
 
Karina menambahkan, dengan terselenggaranya program ini, dapat menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memperluas awareness produk Diton.
 
“Melalui program ini, kami ingin mempererat hubungan dengan konsumen dan turut menjadi bagian dalam perjalanan mudik mereka, Harapannya di tahun depan, kami dapat memberangkatkan lebih banyak lagi pemudik sebagai bentuk kepedulian dan bagian dalam program CSR Diton," terangnya.
 
Program ini terselenggara pada tanggal 18 Maret 2026 dengan titik keberangkatan di Pabrik PT Difan Prima Paint Cikarang dan sukses terlaksana mendukung pemudik untuk dapat Kembali ke kampung halaman.

Editor: Mohamad Nur Asikin
