Magang Nasional Batch I Mendekati Penutupan, Tahap Akhir Jadi Penentu Sertifikat dan Hak Peserta

JawaPos.com — Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker) Batch I segera memasuki masa akhir.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan seluruh peserta, operator perusahaan, dan mentor untuk menyelesaikan tahapan penutup sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Batch 1A dijadwalkan berakhir pada 19 April 2026, disusul Batch 1B pada 23 April 2026, setelah para peserta menjalani program selama enam bulan di lingkungan industri.

Tahap akhir ini menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan proses administratif, penilaian, penerbitan sertifikat, hingga pencairan uang saku.

Selain itu, fase penutup juga menjadi momentum untuk memastikan pengalaman magang benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai bekal memasuki dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, menilai pengalaman selama mengikuti program menjadi modal penting bagi peserta dalam meningkatkan daya saing.

“Pengalaman selama enam bulan ini menjadi modal penting bagi peserta untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja. Peserta kini lebih siap kerja,” ujar Darmawansyah dalam Final Briefing Magang Nasional Batch I & 1B yang digelar secara virtual, Jumat (17/4/2026).

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari peserta, perusahaan mitra, mentor, hingga pengelola program.

Menurutnya, magang tidak hanya memberikan pengalaman kerja langsung, tetapi juga memperkuat keterampilan teknis dan nonteknis seperti komunikasi, kerja tim, serta kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja.