Antara
18 April 2026, 00.00 WIB

KKP Survei 5 Lokasi Calon Kampung Nelayan Merah Putih di Tanjungpinang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melakukan verifikasi lapangan terhadap lima calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kota Tanjungpinang. (ANTARA)

JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melakukan verifikasi lapangan terhadap lima calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada 10-17 April 2026.

"Survei ini untuk menilai kelayakan dan kesiapan wilayah dalam mendukung program prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan," kata Ketua Tim Survei KKP Fawzan dikutip dari Antara, Jumat (17/4).

Dia menyampaikan verifikasi dilakukan di lima titik lokasi, yakni Kelurahan Senggarang, Kampung Bugis, Pulau Dompak, Sei Jang dan Tanjungpinang Timur.

Menurut dia, Tim KKP turun langsung ke lapangan guna melakukan pendataan, mulai dari kondisi wilayah, potensi perikanan, hingga kesiapan sosial ekonomi masyarakat nelayan di masing-masing lokasi.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi untuk memastikan kesesuaian data usulan pemerintah daerah dengan kondisi faktual di lapangan.

"Kami melakukan pendataan langsung di lapangan untuk melihat kondisi riil di setiap lokasi, termasuk potensi pengembangan dan kesiapan masyarakat nelayan," ujar Fawzan.

Dalam proses verifikasi tersebut, Tim KKP turut didampingi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang, perangkat kelurahan, RT/RW, kelompok nelayan, serta pengurus Koperasi Merah Putih.

Sementara Kepala DP3 Kota Tanjungpinang Robert Lukman menjelaskan hasil survei dan pendataan lapangan oleh tim KKP telah dihimpun dan akan diteruskan kepada wali kota setempat untuk memperoleh dukungan pemerintah daerah dalam penguatan usulan menuju penetapan Program KNMP tersebut.

"Setiap kawasan memiliki karakter berbeda, mulai dari potensi perikanan tangkap, budidaya air laut dan air tawar, hingga daya tarik wisata bahari dan kuliner pesisir, seperti gonggong dan ketam," ujar Robert.

Artikel Terkait
Ayok Buruan Daftar! Pemerintah Buka 35 Ribu Loker untuk Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih - Image
Ekonomi

Ayok Buruan Daftar! Pemerintah Buka 35 Ribu Loker untuk Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih

16 April 2026, 04.28 WIB

Pemerintah Siapkan SDM untuk Program Prioritas Prabowo, Mulai Koperasi Merah Putih hingga Kampung Nelayan - Image
Ekonomi

Pemerintah Siapkan SDM untuk Program Prioritas Prabowo, Mulai Koperasi Merah Putih hingga Kampung Nelayan

04 April 2026, 04.58 WIB

Jadi Motor Ekonomi Baru, Kampung Nelayan Merah Putih Bisa Produksi Ikan hingga 2,15 Juta Ton Setahun - Image
Ekonomi

Jadi Motor Ekonomi Baru, Kampung Nelayan Merah Putih Bisa Produksi Ikan hingga 2,15 Juta Ton Setahun

03 April 2026, 18.03 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

