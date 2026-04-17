KKP Survei 5 Lokasi Calon Kampung Nelayan Merah Putih di Tanjungpinang

JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melakukan verifikasi lapangan terhadap lima calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada 10-17 April 2026.

"Survei ini untuk menilai kelayakan dan kesiapan wilayah dalam mendukung program prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan," kata Ketua Tim Survei KKP Fawzan dikutip dari Antara, Jumat (17/4).

Dia menyampaikan verifikasi dilakukan di lima titik lokasi, yakni Kelurahan Senggarang, Kampung Bugis, Pulau Dompak, Sei Jang dan Tanjungpinang Timur.

Menurut dia, Tim KKP turun langsung ke lapangan guna melakukan pendataan, mulai dari kondisi wilayah, potensi perikanan, hingga kesiapan sosial ekonomi masyarakat nelayan di masing-masing lokasi.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi untuk memastikan kesesuaian data usulan pemerintah daerah dengan kondisi faktual di lapangan.

"Kami melakukan pendataan langsung di lapangan untuk melihat kondisi riil di setiap lokasi, termasuk potensi pengembangan dan kesiapan masyarakat nelayan," ujar Fawzan.

Dalam proses verifikasi tersebut, Tim KKP turut didampingi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang, perangkat kelurahan, RT/RW, kelompok nelayan, serta pengurus Koperasi Merah Putih.

Sementara Kepala DP3 Kota Tanjungpinang Robert Lukman menjelaskan hasil survei dan pendataan lapangan oleh tim KKP telah dihimpun dan akan diteruskan kepada wali kota setempat untuk memperoleh dukungan pemerintah daerah dalam penguatan usulan menuju penetapan Program KNMP tersebut.