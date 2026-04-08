Mensesneg Prasetyo Tegaskan Belum Ada Pembahasan 'Reshuffle' maupun Pemotongan Gaji Menteri/Anggota DPR

JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai rencana perombakan kabinet (reshuffle) maupun pemotongan gaji menteri dan anggota DPR.

"Belum, belum sampai dibahas," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, di Jakarta, Rabu (8/4).

Prasetyo memastikan belum terdapat rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Belum ada," tegasnya.

Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja kabinet tetap dilakukan secara berkala sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa evaluasi merupakan proses rutin untuk memastikan para pembantu Presiden menjalankan tugas sesuai arahan dan target pemerintah.

"Dalam berbagai kesempatan selalu kami sampaikan bahwa kalau pertanyaannya apakah ada evaluasi terhadap kinerja kabinet, tentu itu setiap saat, setiap hari, setiap waktu tentu terjadi evaluasi," kata Prasetyo.