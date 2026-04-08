Dukungan Sistem Bisnis lewat Strategi Digital dan PR Terintegrasi Jadi Kebutuhan Pelaku Usaha

BlueFocus Group mendukung pertumbuhan bisnis lokal, khususnya UMKM dan brand digital. (Istimewa)
JawaPos.com–Bisnis lokal khususnya UMKM makin tumbuh. UMKM dan brand digital buth dukungan salah satunya melalui pendekatan terintegrasi antara strategi digital marketing dan public relations (PR).
BlueMedia, bagian dari BlueFocus Group, agensi pemasaran dan komunikasi global terkemuka, resmi memperluas operasinya ke Indonesia. Perusahaan berkomitmen mendukung pertumbuhan bisnis lokal, khususnya UMKM dan brand digital.
Mengusung semangat global expertise, local excellence, BlueMedia Indonesia hadir dengan solusi komunikasi menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada performa digital tapi juga membangun reputasi dan kredibilitas brand secara berkelanjutan.
Sebagai perusahaan yang berakar pada kekuatan digital marketing, BlueMedia Indonesia menghadirkan pendekatan yang terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih terukur dan berkelanjutan, mencakup layanan seperti brand consultant, social media, influencer marketing, performance media, event marketing.
Dengan pengalaman bekerja sama dengan berbagai merek global dan regional terkemuka, BlueMedia memiliki rekam jejak yang terbukti dalam menangani berbagai sektor industri, mulai dari teknologi dan e-commerce hingga F&B dan kecantikan.
Untuk melengkapi strategi tersebut, BlueMedia Indonesia juga menyediakan dukungan Public Relations (PR) sebagai akselerator. Layanan ini meliputi media handling, media monitoring, media event, serta penulisan dan distribusi siaran pers.
Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kampanye digital melalui peningkatan visibilitas serta penguatan kredibilitas merek di mata publik.
Hal itu dirancang untuk memperkuat dampak kampanye digital melalui eksposur yang lebih luas dan kredibilitas yang lebih tinggi di mata publik. Dengan kombinasi strategi digital yang berbasis data dan amplifikasi melalui PR, BlueMedia membantu brand tidak hanya menjangkau audiens, tetapi juga membangun kepercayaan yang mendorong konversi dan pertumbuhan jangka panjang.
Sebagai bagian dari inisiatif edukasi pasar, BlueMedia Indonesia juga menggelar webinar bertajuk Dari Ads jadi Profit: Cara Mengembangkan Bisnis E-Commerce Menuju Profit di 2026. Webinar ini dirancang untuk membantu pelaku usaha memahami pentingnya membangun sistem bisnis yang berkelanjutan, tidak sekadar bergantung pada iklan semata.
