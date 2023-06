Harga Minyak Mentah Dunia Stabil Didorong Kekhawatiran Permintaan Meski Pasokan Terbatas

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia stabil pada hari Rabu setelah penurunan sesi sebelumnya, karena kekhawatiran permintaan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi global diimbangi oleh kekhawatiran pasokan global yang lebih ketat menyusul janji Arab Saudi untuk memperdalam pengurangan produksi.

Mengutip Reuters, minyak mentah Brent berjangka naik 9 sen atau 0,1 persen menjadi USD 76,38 per barel pada 0039 GMT. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS naik 11 sen atau 0,2 persen menjadi USD 71,85 per barel.

Kedua tolok ukur turun sekitar 1 persen pada hari Selasa, memangkas beberapa kenaikan pada hari Senin yang didorong oleh janji mengejutkan eksportir minyak mentah utama Arab Saudi selama akhir pekan untuk mengurangi produksi sebesar 1 juta barel per hari (bph) menjadi 9 juta bph pada bulan Juli.

"Pasar telah mencerna berita pemotongan produksi Saudi dan investor sekarang enggan mengambil posisi besar karena prakiraan dan indikator ekonomi yang beragam di Amerika Serikat dan China," kata Hiroyuki Kikukawa, Presiden NS Trading, unit Nissan Securities.

Pihaknya memprediksi harga minyak akan menguji kenaikan saat Amerika Serikat memasuki musim panas. Selain itu, pasokan global yang lebih ketat dan rencana AS untuk membeli minyak mentah guna mengisi Cadangan Minyak Strategis akan membatasi penurunan.

Pemotongan sukarela yang terbesar di Arab Saudi dalam beberapa tahun, berada di atas kesepakatan yang lebih luas oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya termasuk Rusia untuk membatasi pasokan hingga 2024 karena kelompok tersebut secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, berupaya untuk meningkatkan penurunan harga minyak.

Tetapi pengurangan produksi Saudi yang lebih dalam tidak mungkin mendukung kenaikan harga yang berkelanjutan ke level tertinggi USD 80-90. Citi mengatakan pada hari Selasa, meskipun analis UBS memperkirakan Brent pada USD 95 per barel pada akhir 2023 dengan defisit pasokan terlihat meningkat di atas 2 juta bph.

Sementara itu, Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mengatakan pada hari Selasa bahwa produksi minyak mentah AS tahun ini akan naik lebih cepat dan peningkatan permintaan akan melambat dibandingkan ekspektasi sebelumnya.

Pengurangan stok minyak mentah AS juga memberikan dukungan ke pasar minyak, kata Kikukawa dari NS Trading. Persediaan minyak mentah AS turun sekitar 1,7 juta barel pekan lalu, sementara persediaan bahan bakar naik.

Analis memperkirakan perusahaan energi AS akan menambah sekitar 1,0 juta barel minyak mentah ke penyimpanan .