Banyak Diminati saat Mudik Lebaran, Rental Sewa Mobil Lepas Kunci Siap Layani Permintaan Momen Libur Sekolah

Dia juga menambahkan bahwa momen liburan sekolah di bulan Juni-Juli akan menjadi momen menarik seperti Lebaran. Itu lantaran mobilitas dalam dan luar kota juga akan terjadi.

Selain tarif sewa mobil yang terjangkau, keuntungan lainnya adalah tidak ada deposit untuk penyewaan mobil, tidak ribet urusan serah terima kunci mobil, karena membuka pintu kendaraan bisa dilakukan secara digital lewat aplikasi di ponsel.

Semuanya diklaim bisa dilakukan tanpa tatap muka dengan pemilik mobil. Mobil tinggal diambil di lokasi yang ditentukan oleh pemilik kendaraan.

Jika ingin diantar dan dikembalikan sesuai dengan tempat yang kita inginkan, maka dikenakan biaya berkisar Rp 8.000 sampai Rp 16.000 per kilometer untuk pick up and drop mobil.

Diketahui, biaya pick up and drop mobil sewa di Zoomcar lebih terjangkau dibanding tarif flat yang dibebankan aplikasi lainnya ke pengguna mereka. "Range tarif pick up and drop mobil lebih jelas karena hitungannya per kilometer sudah termasuk bensin dan biaya toll. Selain tarif pick up and drop, tarif sewa mobil pun lebih terjangkau," lanjut Delly.