Fokus Restrukturisasi, Indofarma Incar Pendapatan Rp 1,86 Triliun di 2023

JawaPos.com - Perusahaan farmasi BUMN PT Indofarma Tbk memperkuat program restrukturisasi usaha guna meningkatkan kinerja perseroan sehingga mampu menciptakan arus kas positif dan posisi keuangan yang sehat sehingga mampu mewujudkan kesinambungan bisnis.

Direktur Utama PT Indofarma Tbk, Agus Heru Darjono memproyeksikan pendapatan sebesar Rp 1,86 triliun sepanjang 2023, atau tumbuh sebesar 63,36 persen dibanding realisasi pendapatan tahun 2022.

"Dengan target itu, kita berharap bisa membukukan Laba Kotor sebesar Rp 406 miliar dan Laba Tahun berjalan yang sebesar Rp 5,1 miliar sepanjang 2023, uja Heru dalam paparan publik perseroan di Jakarta, Rabu (31/5).

Sejumlah strategi bisnis dilakukan perusahaan guna meningkatkan kinerjanya, seperti mengubah pendekatan bisnis dari hanya Business to Consumer (B to C) menjadi Business to Business (B to B) dengan pola partnership dalam proses produksi dan pemasaran.

“Kita juga fokus pada kelompok produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan kapabilitas yang dimiliki Perseroan, optimalisasi pasar export dan pemanfaatan fasilitas pabrik Perseroan untuk produksi Natural Extract yang telah tersertifikasi CPOTB, Halal dan HACCP” ujar Agus.

Hingga bulan Mei 2023, Shifting strategy telah direalisasikan dalam beberapa kerjasama Business to Business (B to B), diantaranya melalui Penandatangan Kerjasama distribusi dengan PT Bintang Kencana Artha (“BAK’), Perjanjian Kerjasama Produksi dan Pemasaran dengan PT Quantum Laboratoris Internasioanl.

Selain itu, lanjut Agus, perusahaan juga melakukan perjanjian kerja sama toll manufacturing dengan PT Rama Emerald Multi Sukses dan Kolaborasi dengan Smesco Indonesia dalam peningkatan pemasaran produk koperasi dan usaha kecil menengah berbasis teknologi guna optimalisasi produksi natural extract Perseroan.