Bertemu Investor di Jepang, Airlangga Jajaki Peningkatan Kemitraan Strategis Komprehensif antar Dua Negara

JawaPos.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri forum bisnis 'CEOs Meeting with President Joko Widodo : Collaboration in Developing Nusantara-Indonesia Smart and Sustainable Forest City' dengan kalangan investor dari Jepang. Pertemuan ini membahas berbagai potensi kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam berbagai sektor.

"Indonesia memandang positif usulan peningkatan hubungan kemitraan strategis komprehensif antar kedua negara," kata Airlangga dalam keterangan resmi, Minggu (21/5).

Adapun saat ini, Airlangga membeberkan Indonesia-Jepang tengah melakukan kerja sama dalam beberapa proyek pembangunan. Di antaranya Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban, MRT Jakarta North-South, Bekasi Proving Ground.

"Lalu, pembangunan rute Jakarta-Semarang sebagai bagian Proyek Kereta Semi-Cepat Jakarta-Surabaya, serta kerja sama PT. PLN dan Sumitomo Corp terkait program transisi energi," imbuhnya.

Jepang sendiri merupakan Investor terbesar ke-4 di Indonesia pada tahun 2022 setelah Singapura, RRT, dan Hong Kong. Bisnis forum ini menutup rangkaian kegiatan delegasi Indonesia pada rangkaian acara KTT G7 di Hiroshima Jepang.

Untuk diketahui, KTT G7 ini bertujuan untuk menegaskan kesatuan dan kontribusi aktif G7 dalam mencapai tujuan kerja sama internasional. Indonesia pada KTT G7 ini berperan sebagai salah satu Partner Countries dan mewakili Troika G20 bersama India dan Brazil.

Sebagai Troika G20, Indonesia secara khusus memiliki misi untuk mendorong implementasi dari concrete deliverables yang menjadi legacy dari Presidensi G20 Indonesia tahun lalu.