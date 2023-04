Tugu Insurance Raih 2 Penghargaan Infobank-Isentia 12th Digital Brand Awards 2023

JawaPos.com – Presiden Direktur PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) Tatang Nurhidayat menyampaikan apresiasi atas 2 penghargaan yang diraih perusahaannya dalam event “Infobank - Isentia 12th Digital Brand Awards 2023”, yang bertempat di Hotel Shangrilla Jakarta (12/4).

Dalam ajang tersebut, Tugu Insurance menyabet dua penghargaan sekaligus dalam kategori The Highest Digital Index for General Insurance Company dan The Best Conventional General Insurance for Gross Premium >Rp.2,5 T.

Tatang menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi tambahan motivasi segenap insan Tugu Insurance khususnya dengan memanfaatkan inovasi digitalisasi dalam memenuhi kebutuhan produk maupun layanan asuransi untuk para pelanggan hingga kemanfaatan bagi stakeholders.

“Kami percaya ini menjadi motivasi tambahan dalam mendorong keberlanjutan kinerja perseroan khususnya dalam mengedepankan inovasi teknologi digital untuk penyediaan berbagai produk dan layanan kepada para pelanggan. Tugu Insurance yang sudah memiliki eksistensi 41 tahun sebagai pelaku usaha di sektor jasa keuangan yakni asuransi umum, akan makin berusaha meningkatkan arus komunikasi yang bersifat proaktif melalui berbagai channel platform dengan valued clients, business partners, shareholders hingga segenap stakeholders,” jelas Tatang.

Dua kategori penghargaan yang diboyong Tugu Insurance dalam ajang ini diberikan oleh Majalah Infobank dan Isentia sebagai lembaga analisis dan media monitoring berkelas global atas keberhasilannya dalam melakukan promosi brand perusahaan (corporate brand) dan brand produk (product brand) secara digital selama setahun terakhir (2022-2023).

Metodologi penilaian yang digunakan dalam riset ini dengan delapan tahapan yang berpusat pada channel media sosial dalam melakukan penilaian terhadap corporate brand dan product brand. Ke delapan tahapan itu yakni, menentukan kategori, meriset brand dan kata kunci, memilih channel medsos, men-generate data dari medsos, menentukan sentimen, pengambilan data, menghitung indeks, dan menentukan hasil tiga teratas (Top 3).

Penghargaan yang diraih Emiten Anak BUMN PT Pertamina (Persero) yang memiliki kode saham TUGU ini bukan kali pertama terjadi. Pada tahun sebelumnya, Tugu Insurance meraih penghargaan sebagai 2nd Best Overall Perusahaan Asuransi Umum Konvensional pada event Infobank - Insentia 11th Digital Brand Awards 2022.