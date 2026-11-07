Persaingan Ekonomi Digital Makin Ketat, Perusahaan Perlu Perkuat Kualitas SDM

JawaPos.com - Pesatnya perkembangan industri perdagangan digital di Indonesia menuntut seluruh lini dalam perusahaan terus meningkatkan kemampuannya dalam beradaptasi, termasuk dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Selain teknologi dan perluasan pasar, produktivitas, kesejahteraan, serta budaya kerja jadi faktor menentukan keberlanjutan bisnis dan kualitas layanan kepada konsumen.

Salah satu perusahaan yang menempatkan pengembangan SDM sebagai bagian dari strategi bisnis adalah AHA Commerce. Perusahaan penyedia layanan pengelolaan e-commerce terintegrasi asal Indonesia ini untuk pertama kalinya meraih Great Place To Work Certification, pengakuan global terhadap kualitas budaya dan pengalaman kerja karyawan.

Pencapaian tersebut menjadi momentum tersendiri bagi perusahaan yang memasuki tahun ke-15 sejak berdiri pada 2011. Berdasarkan survei Trust Index pada 12-18 Oktober 2026 terhadap 199 karyawan, termasuk tenaga kerja tetap dan freelance, sebanyak 82% responden memberikan penilaian positif terhadap pengalaman mereka bekerja di perusahaan tersebut.

Chief Executive Officer AHA Commerce Stephen Lawrence mengatakan sertifikasi itu memiliki arti penting karena mencerminkan penilaian langsung dari karyawan, bukan semata-mata pengakuan dari pihak eksternal.

"Bagi kami, sertifikasi ini bukan sekadar pengakuan eksternal, tetapi cerminan dari suara AHA Heroes. Selama 15 tahun, pertumbuhan AHA dibangun melalui kontribusi dan kerja sama seluruh tim," ujar Stephen.

Hasil survei menunjukkan sejumlah indikator lingkungan kerja memperoleh penilaian positif. Sebanyak 93% responden merasa disambut dengan hangat saat bergabung dan memperoleh fasilitas serta peralatan yang dibutuhkan untuk bekerja.

Sementara itu, 92% karyawan mengaku bangga terhadap pencapaian bersama dan menilai manajemen memiliki visi jelas mengenai arah perusahaan. Sebanyak 91% responden juga menilai setiap orang diperlakukan secara adil tanpa memandang ras.

Nilai tersebut melampaui ambang batas minimum sertifikasi Great Place To Work sebesar 65%. Sertifikasi yang berlaku untuk periode Oktober 2026 hingga Oktober 2027 itu menjadi salah satu tolok ukur perusahaan dalam mengevaluasi pengalaman karyawan.