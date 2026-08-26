Menko Airlangga: AI dan Digital Twin Kunci Ekonomi Indonesia 2025

JawaPos.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, memperkuat transformasi digital nasional sebagai bagian dari strategi mendorong produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan upaya tersebut dilakukan dengan mendorong pengembangan artificial intelligence (AI), teknologi digital twin, pusat data (data center), hingga ekosistem semikonduktor.

Ia menyebut, secara global AI berpotensi menambah USD 15,7 triliun terhadap perekonomian dunia pada 2030. Menurut PricewaterhouseCoopers, industri yang paling banyak terpapar AI telah mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 27 persen.

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“Indonesia juga mencatat momentum komersial AI terkuat di ASEAN, dengan pendapatan dari fitur berbasis AI tumbuh 127 persen secara tahunan pada semester I 2025,” ujar Airlangga dalam keterangan yang diterima, Rabu (26/8).

Airlangga menjelaskan bahwa ekonomi digital Indonesia telah mendekati nilai USD 100 miliar Gross Merchandise Value (GMV) dan menjadi yang terbesar di ASEAN, didukung sekitar 235 juta pengguna internet dengan tingkat penetrasi sekitar 81 persen.

Ekosistem tersebut diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui integrasi data center, AI, dan semikonduktor, sekaligus menyiapkan sekitar 600 ribu profesional digital setiap tahun.

Selain itu, AI juga menciptakan lebih dari 8.000 lapangan kerja teknologi di kawasan seperti Nongsa sebagai bagian dari upaya mengubah bonus demografi menjadi digital dividend.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyoroti pesatnya adopsi AI di Indonesia, di mana sekitar 80 persen pengguna internet telah menggunakan fitur AI dalam aktivitas sehari-hari.