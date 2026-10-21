Bidik Pasar Keuangan, MUSE Kembangkan Analisis Aset Mewah Berbasis AI

MUSE kembangkan analisis aset mewah berbasis AI. (Istimewa)
JawaPos.com - MUSE Intelligence mengembangkan teknologi analisis aset mewah dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi ini diharapkan dapat membantu lembaga keuangan memahami pergerakan harga dan pola permintaan. Pengembangan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan membangun infrastruktur data yang dapat mendukung riset investasi dan evaluasi aset fisik.
Salah satu inisiatif yang dikembangkan adalah MUSE Luxury Investment Index (MLII). Yaitu sebuah indeks investasi aset mewah yang dirancang untuk membantu lembaga keuangan membandingkan kinerja aset dan menganalisis posisinya dalam portofolio investasi. Namun, penerapan indeks tersebut masih akan diuji melalui proyek percontohan bersama institusi keuangan.
Pengembangan teknologi ini dilatarbelakangi tantangan dalam menilai aset mewah. Informasi harga yang tersebar, perbedaan kondisi dan asal-usul aset, serta transaksi yang jarang terjadi membuat kinerja dan likuiditas aset tersebut sulit dievaluasi secara konsisten.
Pendiri sekaligus CEO MUSE Michelle Zhang mengatakan perusahaan berupaya mengatasi keterbatasan informasi tersebut melalui pengembangan infrastruktur data dan tolok ukur.
“Banyak aset fisik berharga yang sulit dinilai secara konsisten oleh lembaga keuangan karena informasi di sekitarnya terfragmentasi,” kata Michelle Zhang, Pendiri dan CEO MUSE dalam keterangannya, Rabu (21/10).
“Kami sedang membangun infrastruktur data dan tolok ukur untuk membantu menutup kesenjangan tersebut. MLII adalah titik awal kami, dan tugas kami selanjutnya adalah menguji bagaimana intelijen tersebut dapat mendukung keputusan di dalam lembaga keuangan,” imbuhnya.
Melalui MLII, MUSE Intelligence ingin menyediakan acuan terstruktur untuk memahami kinerja pasar aset mewah. Indeks tersebut diarahkan untuk mendukung perbandingan kinerja, riset investasi, serta analisis portofolio, termasuk dengan kelas aset yang telah mapan.
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