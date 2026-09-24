Sebanyak 44,86 Juta Pedagang Pakai QRIS, Kini Verifikasi Transaksi Lebih Cepat

JawaPos.com - Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus meluas di kalangan pelaku usaha. Bank Indonesia mencatat hingga Juni lalu, QRIS telah digunakan oleh 44,86 juta pedagang di Indonesia. Dan 96,68 persen diantaranya merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Besarnya adopsi tersebut membuat kebutuhan untuk memastikan pembayaran telah diterima dengan cepat menjadi bagian penting dalam aktivitas merchant. Melihat kebutuhan itu, Paylabs memperkenalkan Soundbox on App, fitur point-of-sale (POS) yang dilengkapi notifikasi suara real-time untuk membantu merchant memverifikasi transaksi QRIS tanpa perangkat tambahan.

Solusi tersebut diperkenalkan Paylabs dalam ajang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit and Expo (FEKDI x IFSE) 2026 yang berlangsung pada 24-26 September di Jakarta International Convention Center (JICC).

Soundbox on App menggabungkan fungsi POS dan notifikasi suara dalam satu aplikasi. Ketika pembayaran QRIS berhasil dilakukan, pedagang dapat memperoleh konfirmasi secara langsung melalui aplikasi tanpa perlu menggunakan soundbox eksternal ataupun mengeluarkan biaya sewa perangkat tambahan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Firlie Ganinduto menilai semakin luas penggunaan pembayaran digital perlu dibarengi dengan penguatan aspek keamanan dan kepercayaan merchant, terutama karena sebagian besar pengguna QRIS berasal dari kalangan UMKM.

“Semakin luas adopsi pembayaran digital, semakin penting memastikan merchant dapat memverifikasi setiap transaksi dengan cepat dan aman. Inovasi seperti Soundbox on App menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjawab kebutuhan nyata merchant sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap ekosistem pembayaran digital,” ungkap Firlie di Jakarta (24/9).

Selain jumlah merchant yang besar, penggunaan QRIS juga mencakup 65,77 juta pengguna hingga Juni lalu. Data tersebut menunjukkan semakin luasnya penggunaan sistem pembayaran digital dalam aktivitas transaksi di Indonesia.

Bagi merchant, kemampuan memastikan pembayaran telah berhasil menjadi penting ketika volume transaksi digital meningkat. Soundbox on App dirancang untuk memberikan konfirmasi pembayaran secara real-time sekaligus membantu merchant memantau transaksi melalui satu platform.